Regen trifft auf kalten Boden: Hohe Glättegefahr im Norden Stand: 08.12.2023 10:27 Uhr Der Dauerfrost im Norden ist vorbei, verbreitet gibt es tagsüber Plusgrade. Weil der Boden aber noch gefroren ist, warnt der DWD vor erhöhter Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Vor allem Niedersachsen und Bremen sind davon betroffen.

Seit der vergangenen Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor markanter Glätte. "Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen", meldet der DWD auf seiner Internetseite und empfiehlt, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Autofahrten zu vermeiden. Geht das nicht, sollten das Verhalten im Straßenverkehr angepasst sowie Verzögerungen und Behinderungen eingeplant werden. Im Norden besonders betroffen sind Niedersachsen und Bremen. Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Regenband zieht von Niedersachsen Richtung Nordosten

Das Niederschlagsgebiet zieht im Laufe des Vormittags von westlich der Weser auf. Laut Wettervorhersage sind auf dem weiteren Weg ostwärts teils Schneeregen oder Schnee und regional vorübergehend auch gefrierender Regen möglich. Die Höchstwerte liegen heute bei 0 Grad in der Uckermark, 1 Grad in Stralsund und Hamburg, 3 Grad in Hannover sowie 5 Grad in Osnabrück.

Plusgrade nach Dauerfrost: Schnee schmilzt

Bereits gestern war der Schnee in weiten Teilen Norddeutschland größtenteils weggeschmolzen. Nach tagelangem Dauerfrost gab es verbreitet Plusgrade im Norden. Relativ ruhig war dementsprechend die Verkehrslage, so die Auskunft verschiedener Polizei-Lagezentren aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Es gab verhältnismäßig wenige Glätteunfälle. Am Mittwoch war es aufgrund des massiven Schneefalls zu Behinderungen im Verkehr gekommen.

Autofahrer in Niedersachsen und Schleswig-Holstein mussten zudem regional mit nicht geräumte Bundes- und Landesstraßen klarkommen, da die Gewerkschaft ver.di die Straßenmeistereien zu einem Warnstreik aufgerufen hatte. Die Hamburger Stadtreinigung war im Dauereinsatz. 725 Mitarbeitende und 280 Fahrzeuge waren unterwegs, um Straßen und Wege zu räumen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 08.12.2023 | 10:00 Uhr