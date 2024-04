Razzia gegen mutmaßliche Schleuser: 1.000 Beamte im Einsatz Stand: 17.04.2024 08:54 Uhr Bundespolizei und Staatsanwaltschaft haben bei Razzien in mehreren Bundesländern zehn mutmaßliche Mitglieder einer international agierenden Schleuserbande festgenommen. Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein gab es Durchsuchungen.

Wie die Ermittlungsbehörden mitteilten, werden zurzeit mehr als 100 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Die Bande soll Sonderregelungen für ausländische Fachkräfte ausgenutzt haben, um etwa 350 Menschen zu Unrecht Aufenthaltserlaubnisse zu verschaffen. Dabei geht es offenbar vor allem um chinesische Staatsangehörige. Diese hätten gegen fünf- bis sechsstellige Eurobeträge die entsprechenden Dokumente erhalten. Unter den Verdächtigen sind nach Angaben der Behörden auch ein Rechtsanwalt und eine Rechtsanwältin.

Laut Staatsanwaltschaft Düsseldorf geht es bei dem Fall in Schleswig-Holstein um eine Wohnung in Quickborn (Kreis Pinneberg), die offenbar auch als Geschäftsraum genutzt wurde.

Mitarbeiter von Ausländerämtern bestochen?

An dem Einsatz in insgesamt acht Bundesländern sind seit dem frühen Morgen mehr als 1.000 Beamte der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft beteiligt. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liegt den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, wo auch die zehn Beschuldigten verhaftet wurden. Laut "Bild"-Zeitung geht es auch um den Verdacht, dass Mitarbeiter von Ausländerämtern bestochen wurden.

