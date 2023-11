Razzia gegen "Reichsbürger" in acht Bundesländern - auch im Norden Stand: 23.11.2023 10:55 Uhr In acht Bundesländern sind Ermittler am Morgen gegen mutmaßliche "Reichsbürger" vorgegangen. Auch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen durchsuchte die Polizei mehrere Objekte.

Bundesweit gibt es insgesamt 20 Beschuldigte. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Rund 280 Einsatzkräfte waren in acht Bundesländern im Einsatz. Dabei wurden mehrere Objekte durchsucht. Nach Angaben der Behörden wurde umfangreiches Beweismaterial wie Computer, Laptops und Smartphones sichergestellt, das nun ausgewertet werde.

Einsätze in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen

Unter Leitung der Generalstaatsanwaltschaft München waren bei den Razzien offenbar Polizisten in den drei norddeutschen Ländern Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Einsatz - darüber hinaus auch in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. In Schleswig-Holstein gab es laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an zwei Orten Untersuchungen: im Kreis Segeberg und in der Stadt Heide im Kreis Dithmarschen. In Hamburg und Niedersachsen handelte es sich jeweils um ein Objekt. Schwerpunkt der Durchsuchungen war mit zehn Objekten das Land Baden-Württemberg.

Innenminister: "Reichsbürger sind nicht nur skurrile Spinner"

Die Beschuldigten im Alter zwischen 25 und 74 Jahren sollen beispielsweise versucht haben, ganze Behörden mit massenhaften Anrufen und E-Mails lahmzulegen. Zudem wurden Behörden-Mitarbeiter massiv beleidigt und bedroht, teilweise sogar mit dem Tode. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, "Reichsbürger" könnten nicht nur "skurrile Spinner" sein, sondern auch gefährliche Straftäter.

Die Beschuldigten verabredeten sich nach Angaben der Ermittler zu ihren Vorhaben in mehreren Kanälen des Messenger-Dienstes Telegram, die von den Behörden seit Anfang 2021 beobachtet werden. Der Betreiber dieser Kanäle sei bereits im November 2021 festgenommen worden, es handle sich um einen 58-Jährigen aus der bayerischen Stadt Olching. Im April 2022 sei Anklage gegen ihn erhoben worden. Das Verfahren laufe noch.

"Reichsbürger" lehnen die Bundesrepublik ab

Erst im Oktober hatten Einsatzkräfte in mehreren Bundesländern zahlreiche Wohnungen sogenannter Reichsbürger durchsucht, die dem Umfeld der mutmaßlichen Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" zugerechnet wurden. Dabei wurden insgesamt fünf Verdächtige festgenommen.

"Reichsbürger" sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" im Jahr 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu, 2.000 mehr als im Vorjahr. Auch für Schleswig-Holstein zeigen Zahlen des Verfassungsschutzes einen Zuwachs: Demnach gab es im Jahr 2022 landesweit 640 "Reichsbürger", 160 mehr als im Jahr zuvor.

