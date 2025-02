"Oha! Zwei Welten an einem Tisch": Brauchen wir die Wehrpflicht zurück? Stand: 10.02.2025 06:00 Uhr Ein spannendes Thema, zwei gegensätzliche Meinungen. Das ist die Idee für das neue Dialog-Format anlässlich der Bundestagswahl - mit dem Titel "Oha! Zwei Welten an einem Tisch". Dafür bringt NDR Info jeweils zwei Menschen aus dem Norden zusammen - zu insgesamt vier Themen. In dieser Folge geht es um die Zukunft der Bundeswehr.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat vieles verändert - auch in der Verteidigungspolitik Deutschlands. Für die Bundeswehr wurde ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro geschaffen. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius plant einen "Neuen Wehrdienst", bei dem vor allem auf Freiwilligkeit gesetzt wird. Reicht das? Oder brauchen wir die Wehrpflicht zurück? Darüber diskutieren Robert Uthmann und Dietmar Wich.

Hält eine Wehrpflicht für angebracht: Robert Uthmann

Robert Uthmann hat im Alter von neun Jahren bei der Feuerwehr angefangen - seitdem ist er dabei geblieben. "Die Feuerwehr ist mir quasi angeboren: Schon mein Vater und meine Großeltern waren in der Feuerwehr." Seinen Einsatz dort versteht der 25-Jährige als Dienst an der Gesellschaft. So will er auch eine mögliche Wehrpflicht verstanden wissen.

Wichtig ist Robert Uthmann, dass Deutschland mit einer Wehrpflicht seiner Ansicht nach im Kriegsfall besser aufgestellt ist. "Wir leben in schwierigen Zeiten. Das zeigen der Ukraine- und der Gaza-Krieg. Auch wir könnten in den Fokus geraten. Deshalb müssen wir uns selbst verteidigen können, wenn es darauf ankommt." Zumal die Zukunft des NATO-Bündnisses mit einem US-Präsidenten Trump ungewiss sei.

"Ich möchte mit einer Wehrpflicht nicht nur die Bundeswehr stärken, sondern auch Feuerwehr und Katastrophenschutz." Robert Uthmann

Lehnt eine Wehrpflicht ab: Dietmar Wich

Dietmar Wich hingegen hält nichts von einer Wehrpflicht. "Es ist illusorisch, dass man die heutigen komplexen Waffensysteme innerhalb weniger Monate erlernen kann", sagt der 60-Jährige aus Hann. Münden. In den 80er-Jahren hat Wich als Zivilist beim Marinearsenal in Wilhelmshaven eine Ausbildung zum Nachrichtengerätemechaniker und Funkelektroniker absolviert. Anschließend studierte er Elektrotechnik. Während seines Studiums war Wich vom Wehrdienst zurückgestellt, nach dem Studium war er dann mit 27 Jahren zu alt für eine Einberufung.

Der nächste Krieg wird nicht mit Maschinengewehren gewonnen, sondern mit Marschflugkörpern und Waffen im Cyber-Raum. Dietmar Wich

Die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 findet der Diplom-Ingenieur richtig. Dabei solle es auch bleiben. "Zu einer Wehrpflicht gehört eine Wehrgerechtigkeit. Und diese Wehrgerechtigkeit gibt es nicht - und kann es nicht geben." Denn nur ein Bruchteil der Wehrpflichtigen eines Jahrgangs könnte tatsächlich eingezogen werden. Die anderen würden ohne Wehrdienst davonkommen. Das sei ungerecht, so Wich.

Wie sind die Teilnehmenden der Oha!-Debatten ausgewählt worden? Bei "Oha! Zwei Welten an einem Tisch" treffen in einer Hamburger Kneipe zwei Personen aufeinander, die sich zuvor nicht kannten. Sie diskutieren über ein Thema, das ihnen am Herzen liegt. Wichtig ist dabei: Sie vertreten gegensätzliche Positionen. In dem persönlichen Gespräch geht es um mehr als nur Argumente: Persönliche Erfahrungen, Werte und Lebenswege der Gäste spielen eine zentrale Rolle und zeigen, warum Menschen bestimmte Überzeugungen vertreten. Die Teilnehmenden sind vorrangig über die Umfrage-Plattform #NDRfragt ausgewählt worden.

So lief die Oha!-Debatte über eine Wehrpflicht

Robert Uthmann spricht lieber von einer allgemeinen Dienstpflicht - nicht: von einer Wehrpflicht. "Wer gerne zur Bundeswehr gehen will, soll das tun. Aber jeder soll wählen können, ob er lieber zur Feuerwehr, zum Katastrophenschutz, zum Rettungsdienst, in ein Krankenhaus oder ins Altenheim geht. Hauptsache, es dient dem Gemeinwohl." Ihm schwebt ein Zeitraum von 12 bis 18 Monaten vor. "Und wem sein Einsatz gefällt, kann noch länger bleiben."

Dietmar Wich sieht einen solchen Dienst kritisch - ob er nun Wehrpflicht oder allgemeine Dienstpflicht heißt. Er weist auf verfassungsrechtliche Bedenken hin, die er hat. "Das ist ja nichts anderes als Zwangsarbeit für alle." Und die sei im Grundgesetz verboten. Wer zur Bundeswehr oder zur Feuerwehr gehen wolle, könne das jetzt auch schon tun - freiwillig.

Robert Uthmann erwidert: "Aber das machen halt zu wenige. Das merkt man bei der Bundeswehr und bei vielen Feuerwehren, wo die Leute fehlen." Und deswegen sei eine Pflicht das Beste. Sein Gesprächspartner hat einen anderen Vorschlag: "Die Bundeswehr muss einfach attraktiver werden und ihr Image ändern." Dann würden sich auch wieder mehr Menschen für die Bundeswehr entscheiden.

Robert Uthmann macht deutlich, dass ihm der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine Sorgen bereitet. "Wir haben eine Sicherheitslage in Europa wie seit 1945 nicht mehr." Im Verteidigungsfall müsse Deutschland genügend Manpower haben. Dafür sei die Wehrpflicht wichtig, so Robert Uthmann.

"Man braucht heutzutage gar keine großen Armeen mehr", findet hingegen Dietmar Wich. "Die nächsten Kriege werden technische Kriege sein." Deswegen benötige die Bundeswehr Spezialisten. "Keiner, der nur sechs Monate beim Bund eine Grundausbildung macht, kann eine Cyber-Attacke der Russen abwehren! Wir brauchen Profis - und mehr Geld für die technische Ausrüstung der Bundeswehr." Ein gutes Vorbild sei die Berufsarmee in Frankreich.

Zur Finanzierung regt Dietmar Wich einen "Bundeswehr-Soli" an. Das könnten etwa 90 Euro im Monat sein. "Wenn man sieht, was die Leute an Versicherungen für ihr Auto und ähnliches zahlen: Warum können sie nicht auch mit dem Bundeswehr-Soli eine Art Versicherung für ein sicheres Leben und den Schutz ihres Hauses bezahlen?" Robert Uthmann lehnt einen solchen "Bundeswehr-Soli" ab. Das könnten sich die meisten Leute gar nicht leisten.

Und so fällt das Fazit aus

Robert Uthmann sagt hinterher: "Es war eine interessante Debatte. Ich finde Herrn Wich sehr sympathisch, auch wenn er ganz anderer Meinung ist. Aber es war sehr aufschlussreich für mich persönlich."

Dietmar Wich sagt hinterher: "Ich fand das Gespräch sehr interessant. Wir sind fair miteinander umgegangen, keiner hat sich angebrüllt. Ich war überrascht, dass Robert so stark die Feuerwehr und den Katastrophenschutz betont hat. Das hat doch mit der Bundeswehr nichts zu tun."

