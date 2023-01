Sendung: Wirtschaft | 02.01.2023 | 06:40 Uhr | von Nicolas Lieven

Verfügbar bis 09.01.2024

Alle Jahre wieder ändern sich zum Jahreswechsel auch eine ganze Reihe an Vorschriften und Gesetzen. Zum Teil mit deutlichen Auswirkungen auf das persönliche Portemonnaie. So steigt nicht nur der sogenannte Grundfreibetrag - auch höhere Steuergrenzen und Werbungskosten sorgen für etwas mehr Geld in der Tasche.