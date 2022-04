Nach Drogen-Rekordfund in Hamburg: Razzia gegen Hintermänner Stand: 20.04.2022 10:29 Uhr Zoll und Polizei durchsuchen zurzeit mehrere Objekte in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Nach NDR Informationen gibt es einen Zusammenhang zu einer Rekord-Kokainlieferung in Hamburg 2021.

Die Razzia gegen Drogenhändler läuft nach Informationen des NDR zeitgleich auch in anderen Ländern, darunter in den Niederlanden, Belgien und Paraguay. Es gab mehr als ein Dutzend Durchsuchungsbeschlüsse für Privatwohnungen und Geschäftsräume. Auf deutscher Seite leitet das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen die Ermittlungen. Die grenzüberschreitende Aktion richtet sich gegen die mutmaßlichen Hintermänner einer 16 Tonnen schweren Kokainlieferung, die im Februar 2021 im Hamburger Hafen sichergestellt worden war. Dabei handelte es sich um die größte Kokainmenge, die jemals in Europa beschlagnahmt wurde.

International agierendes Netzwerk in Niedersachsen präsent

Im Zuge der Ermittlungen werteten die Fahnder auf deutscher Seite nach Informationen des NDR auch Kryptotelefon-Chats aus. Diese gaben Hinweise auf ein international agierendes Netzwerk, das auch Verbindungen nach Niedersachsen hat. Von hier aus soll ein Teil der Gruppe im internationalen Kokain- und auch Marihuana-Schmuggel aktiv gewesen sein.

