Merkel-Memoiren: "Selbstkritik nicht ihre bevorzugte Übung"

Sendung: Aktuell | 26.11.2024 | 17:20 Uhr | von Georg Schwarte, Eckart Lohse

9 Min | Verfügbar bis 26.11.2026

Am interessantesten in ihren Memoiren seien die Passagen zu ihrem Leben in der DDR, sagt Hauptstadt-Korrespondent Georg Schwarte. Die Passagen zur Politik seien jedoch mehr Nacherzählung als erkenntnisreich. Merkel kritisiere auch das Sprechen von Politikern in Phrasen - und nehme sich selbst nicht aus.

Ansonsten sei Selbstkritik auch in ihrem Buch "nicht ihre bevorzugte Übung", sagt Merkel-Biograf und Journalist Eckart Lohse von der FAZ - etwa im Hinblick auf die vielfach kritisierte Russland-Politik der Ex-Kanzlerin.