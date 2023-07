Mehrheit in Schweden gegen Koranverbrennungen

21.07.2023 | 08:36 Uhr | von Wäschenbach, Julia

4 Min | Verfügbar bis 20.07.2025

In Schweden ist eine Diskussion in Gang gekommen, ob es von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, den Koran zu verbrennen. Die Vorfälle in haben viele Schweden umdenken lassen.