Fernwärme: Was sind die Vor- und Nachteile?

Fernwärme ist eine Form der Energieversorgung, die sich hauptsächlich auf die Beheizung von Gebäuden und die Bereitstellung von Warmwasser konzentriert. Sie wird zentral erzeugt, oft in Kraftwerken oder als Abwärme in Industrieanlagen. Die Erzeugung der Fernwärme kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Oft wird sie durch Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt, bei der neben Wärme auch Strom produziert wird. Die Heizenergie wird zum Schluss in Form von heißem Wasser oder Dampf durch ein gut isoliertes Leitungssystem zu den Verbrauchern transportiert.

Fernwärme hat definitiv noch viel Potenzial in Deutschland. Momentan wird etwa jede siebte Wohnung in Deutschland, also gut 14 Prozent, mit Fernwärme beheizt. Die Branche schätzt, dass bis 2050 etwa dreimal so viele Anschlüsse (knapp 43 Prozent) möglich wären, wenn Planungssicherheit und geeignete Förderung vorhanden sind. Die Bundesregierung will den Ausbau vorantreiben.