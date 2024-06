Erst Hitze, dann Gewitter und Starkregen im Norden erwartet Stand: 27.06.2024 11:40 Uhr Heute wird es im Norden schwül-heiß, am Nachmittag schlägt die Hitze dann vielerorts in Gewitter um. Der Deutsche Wetterdienst erwartet dazu in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Hagel, Sturm und starken Regen.

Lokal bestehe Unwettergefahr mit Starkregen mit bis zu 60 Litern Wasser pro Quadratmeter binnen weniger Stunden, Sturmböen und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Laut dem Meteorologie-Anbieter WetterWelt aus Kiel muss mit Überschwemmungen und Aquaplaning auf den Straßen gerechnet werden.

Lediglich im Nordosten von Vorpommern sowie in Ostfriesland und im Emsland soll es heute länger trocken und sonnig bleiben.

In der Nacht zum Freitag sollen die Gewitter dann allmählich abklingen. Im Norden und Nordosten sind dann noch starke Gewitter mit viel Regen, eventuell Hagel und stürmischen Böen möglich.

Bis zu 32 Grad am Vormittag - Hitzewarnungen des DWD

Bei maximal 27 bis 32 Grad Celsius soll es heute am Vormittag verbreitet noch überwiegend klar und heiter sein, wenn auch schwül. In weiten Teilen Norddeutschlands gelten Hitzewarnungen. In der vergangenen Nacht erlebten die Menschen in den Regionen Hannover, Hamburg und auf den Ostfriesischen Inseln bereits tropische Temperaturen mit Werten über 20 Grad.

Nach den Gewittern und Unwettern soll es am Freitag deutlich abkühlen auf 21 bis 26 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bis 27 Grad. Die warme Luft bleibt jedoch in bodennahen, wie auch in den höheren Luftschichten, wie der DWD mitteilte.

Auch am Freitagvormittag sind noch Regenschauer möglich, in Mecklenburg-Vorpommern auch mit Hagel und Starkregen. Danach soll es aber zunehmend aufheitern und für Sonnabend wird dann überwiegend freundliches Wetter erwartet.

Heute ist Siebenschläfer-Tag

Laut Bauernregel soll das Wetter in den nächsten sieben Wochen so bleiben, wie heute - denn heute ist Siebenschläfer-Tag. Müssen wir jetzt durchgängig mit besonders viel Hitze und anschließenden Gewittern rechnen? Ganz von der Hand zu weisen, sei die Regel nicht, erklärt der DWD. Gegen Ende Juni stabilisiere sich häufig die Wetterlage, die die Witterung der folgenden Wochen bestimmt. Eine Garantie sei sie aber nicht - die Bauernregel beziehe sich zudem mehr auf den Zeitraum um den Siebenschläfer-Tag als auf das konkrete Datum.

