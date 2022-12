23.12.2022 | 07:05 Uhr

4 Min | Verfügbar bis 22.12.2024

In einem Video hatte Landrat Witschas gesagt, dass im Landkreis Flüchtlinge weder in Turnhallen noch in dezentralen Unterkünften untergebracht werden sollen. Bröckelt die Brandmauer der CDU nach rechts?