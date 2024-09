Deutschlandticket soll ab nächstem Jahr 58 Euro kosten Stand: 23.09.2024 11:53 Uhr Das Deutschlandticket soll vom kommenden Jahr an 58 Euro pro Monat kosten. Die Verkehrsminister der Länder verständigten sich auf eine Erhöhung um 9 Euro ab dem 1. Januar 2025. Im Norden war bereits mit einer Preiserhöhung gerechnet worden.

"Die Einigung auf der Sonder-Verkehrsministerkonferenz zeigt, dass die Länder am Erfolgsmodell Deutschlandticket festhalten und es weiterentwickeln wollen", sagte der Verkehrsminister von NRW und derzeitige Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Oliver Krischer. Das sei eine maßvolle Preissteigerung. Es sei nach wie vor ein günstiges Angebot. "Wir glauben, dass es weiterhin für die Kundinnen und Kunden attraktiv wird", sagte der Grünen-Politiker. Derzeit gibt es das Deutschlandticket im Abonnement für 49 Euro pro Monat. Der Fahrschein berechtigt dazu, bundesweit den Nah- und Regionalverkehr zu nutzen. Die Mehrkosten werden zwischen Bund und Ländern aufgeteilt.

Anfang Juli hatten sich die Ministerinnen und Minister grundsätzlich darauf verständigt, 2025 eine Preisanpassung vorzunehmen. Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) hatte im Vorfeld der Konferenz vor einer zu großen Erhöhung des Ticketpreises gewarnt. "Der Spielraum für eine Preiserhöhung ist sehr gering. Es kommt auf jeden Euro an", sagte Meyer. Der ÖPNV sei insbesondere für die Menschen im ländlichen Raum nur dann eine Alternative zum Auto, wenn der Preis stimme.

Madsen: 49 Euro waren ein Einstiegspreis

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte, es sei von Anfang an klar gewesen, dass die 49 Euro ein Einstiegspreis gewesen seien. Er hatte deshalb auch mit einem Anstieg des Preises gerechnet. Am wichtigsten ist es aus Sicht des CDU-Politikers, dass der Bund zusagt, dass es mit dem Ticket auch ab 1. Januar 2026 weitergeht. Es brauche Kontinuität und einen vernünftigen Preis, so Madsen. Zugleich warb er für eine turnusmäßige Anpassung des Ticketpreises, da die Verkehrsminister sich nicht alle "naselang" zusammensetzen könnten, um über Ticketpreise zu diskutieren.

Appell aus Hannover: Langfristig stabilen Preis

Hannovers Regionspräsident Steffen Krach (SPD) war es wichtig, die "ewige Hängepartie" um den Preis zu beenden. "Es braucht einen langfristig stabilen Preis und eine sichere Finanzierung." Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs müsse konsequent vorangetrieben werden.

Hamburg: Deutschlandticket für Schüler kostenlos

In Hamburg ist das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler seit Beginn des neuen Schuljahrs kostenlos - und wird gut nachgefragt.

