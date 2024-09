Deutschlandticket: Wie teuer wird es? Stand: 23.09.2024 08:12 Uhr Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen heute in einer digitalen Schalte über die Zukunft des Deutschlandtickets beraten. Dabei geht es vor allem um den künftigen Preis.

Anfang Juli hatten sich die Minister grundsätzlich darauf verständigt, 2025 eine Preisanpassung vorzunehmen. Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) warnte im Vorfeld der Konferenz vor einer zu großen Erhöhung des Ticketpreises. "Der Spielraum für eine Preiserhöhung ist sehr gering. Es kommt auf jeden Euro an", sagte Meyer. Der ÖPNV sei insbesondere für die Menschen im ländlichen Raum nur dann eine Alternative zum Auto, wenn der Preis stimmt.

Madsen erwartet Preiserhöhung

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte, es sei von Anfang an klar gewesen, dass die 49 Euro ein Einstiegspreis gewesen seien. Er rechnet mit einem Anstieg des Preises. Am Wichtigsten ist es aus Sicht des CDU-Politikers, dass der Bund zusagt, dass es mit dem Ticket auch ab 1. Januar 2026 weitergeht. Es brauche Kontinuität und einen vernünftigen Preis, so Madsen. Zugleich warb er für eine turnusmäßige Anpassung des Ticketpreises, da die Verkehrsminister sich nicht alle "naselang" zusammensetzen könnten, um über Ticketpreise zu diskutieren.

30-prozentige Steigerung laut Berechnungen

Madsens bayerischer Amtskollege Christian Bernreiter (CSU) hatte sich jüngst bereits für eine Preiserhöhung ausgesprochen, die die tatsächlichen Kosten des Tickets deckt. Einer Berechnung seines Ministeriums zufolge müsste der Preis im kommenden Jahr um 30 Prozent angehoben werden.

Derzeit gibt es das Deutschlandticket im Abonnement für 49 Euro pro Monat. Der Fahrschein berechtigt dazu, bundesweit den Nah- und Regionalverkehr zu nutzen. Die Mehrkosten werden zwischen Bund und Ländern aufgeteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 23.09.2024 | 06:55 Uhr