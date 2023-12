Auch für 2023 will die Ampel die Schuldenbremse aussetzen. So soll der Haushalt 2023 nachträglich eine rechtlich saubere Grundlage erhalten. Muss bei sozialpolitischen Projekten gekürzt werden, wie CDU-Chef Merz fordert? Schadet die Ampel den Unternehmen sowie den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland? mehr