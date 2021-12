Stand: 22.12.2021 06:17 Uhr Corona-News-Ticker: Ethikrat befürwortet Ausweitung der Impfpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 22. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund-Länder-Beratungen: Strengere Kontakt-Regeln für Geimpfte

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 2.476 in Niedersachsen , 953 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 45.659 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz sinkt auf 289,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Impfen mit Musik in Hannover und Bremen

Bei einer Impfaktion im Stadion von Hannover soll am Nachmittag ab 15 Uhr weihnachtliche Atmosphäre aufkommen. Musikerinnen und Musiker spielen traditionelle Advents- und Weihnachtslieder, ein Gospelensemble singt Gospel- und Popsongs. Das teilten die Veranstalter mit. Geplant sind mehrere Impfstraßen in den Räumlichkeiten des Stadions. Geimpft werden Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung.

Bei Disco-Musik können sich Jugendliche ab zwölf Jahren heute ab 18 Uhr in Bremen gegen Corona impfen lassen. Wie das Gesundheitsressort mitteilte, werden DJs altersgerechte Beats auflegen. Dem Sprecher zufolge gibt es auch alkoholfreie Cocktails. "Mit einem solch besonderen Angebot wollen wir den Jugendlichen, die sich impfen lassen wollen, ein attraktives Umfeld bieten und damit vielleicht auch einen zusätzlichen Anreiz schaffen", teilte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) mit. Auch hier ist eine Anmeldung nötig.

Ethikrat befürwortet Ausweitung der Impfpflicht

Der Deutsche Ethikrat befürwortet eine Ausweitung der kürzlich beschlossenen Corona-Impfpflicht für Personal in sensiblen Einrichtungen auf "wesentliche Teile der Bevölkerung". Dies müsse aber von einer Reihe von Maßnahmen flankiert werden, heißt es in einer mehrheitlich beschlossenen Empfehlung des beratenden Gremiums. Neben flächendeckenden Impf-Angeboten und ausreichend Impfstoff sollte - soweit möglich - der Impfstoff frei gewählt werden können. Empfohlen werden auch direkte Einladungen mit personalisierten Terminen, ein datensicheres nationales Impfregister und verständliche Informationen.

Zum Umfang und der genauen Ausgestaltung einer erweiterten Impfpflicht gab es im Ethikrat jedoch unterschiedliche Auffassungen. So befürworteten 13 der 20 Mitglieder eine Ausweitung auf alle in Deutschland lebenden Erwachsenen, die sich impfen lassen könnten. Sieben Mitglieder sprachen sich wiederum dafür aus, eine Ausweitung der Impfpflicht auf Erwachsene zu beschränken, die mit Blick auf Covid-19 besonders verletzlich sind - etwa Ältere oder Vorerkrankte. Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Kliniken und Pflegeheime müssen bis 15. März 2022 einen Nachweis als Geimpfte oder Genesene vorlegen.

RKI: Bundesweit 45.659 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz sinkt auf 289,0

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 289,0 an. Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 306,4 gelegen, vor einer Woche bei 353,0 (Vormonat: 386,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.659 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 23.428, vor genau einer Woche 51.301 registrierte neue Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 510 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 109.324 seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 4,73 (Montag: ebenfalls 4,73) an. Die aktuelle Hospitalierungs-Inzidenz wird am Vormittag bekannt gegeben.

Lauterbach und Wieler informieren über Corona-Lage

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, informieren heute ab 12.30 Uhr über die Corona-Lage in Deutschland. Erwartet wird, dass es dabei auch um die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz geht.

Bund-Länder-Gipfel: Dies sind die wichtigsten Beschlüsse

Folgende Beschlüsse von Bund und Ländern hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestern Abend nach den Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bekannt gegeben - sie sollen spätestens ab dem 28. Dezember bundesweit gelten.

Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen werden auf maximal zehn Personen begrenzt - vor allem mit Blick auf Silvester. Kinder unter 14 Jahren werden bei dieser Regelung nicht einberechnet. Für Ungeimpfte gilt auch über die Weihnachtstage die strengere Regelung, dass sie maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen.

Überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen dürfen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauer stattfinden.

Clubs und Diskotheken in Innenräumen werden geschlossen.

Einige Bundesländer im Norden setzen die Beschlüsse mitunter schon zum 24. Dezember um. Wie lange die neuen Regelungen gelten, ist nicht bekannt. Das nächste Bund-Länder-Treffen soll am 7. Januar 2022 stattfinden.

VIDEO: Corona-Gipfel: Was gilt wann in Norddeutschland? (10 Min)

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

In Schleswig-Holstein sind 953 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das sind etwa genauso viele wie eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 166,4 - nach 167,5 am Vortag. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in eine Klinik gekommen sind, sank auf 3,47 - von 3,78 am Vortag.

Der Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Moin und guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Wir halten Sie auch heute - am Mittwoch, 22. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.