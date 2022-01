Stand: 17.01.2022 07:55 Uhr Corona-News-Ticker: An Hamburgs Schulen gelten strengere Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 17. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern zum Nachlesen im Blog von Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:

An Hamburgs Schulen muss sich nun jeder testen

Gesundheitsminister beraten mit Lauterbach über aktuelle Lage

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.582 in Niedersachsen , 1.701 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 34.145 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 528,2

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Wenige Verstöße gegen 3G-Regel in Bus und Bahn

Die Verstöße gegen die 3G-Regel in Bussen und Bahnen in Niedersachsen halten sich nach Angaben der Betreiber in Grenzen. Laut Üstra werden bisher bei etwa zwei Prozent der Kontrollen Verstöße festgestellt. Meist fehlten Nachweise aus Vergesslichkeit. Im Monat würden bei dem Verkehrsanbieter aus Hannover etwa 100.000 Menschen daraufhin kontrolliert. Im Gebiet der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) lag die Zahl mit rund fünf Prozent Verstößen gegen die 3G-Regel etwas höher. Im Osnabrücker Stadtbusnetz würden täglich rund 800 Fahrgäste kontrolliert. Laut Deutscher Bahn liegt die Zahl der Fahrgäste ohne Nachweis im gesamten Regional- und S-Bahn-Verkehr bundesweit derzeit bei rund zwei Prozent, Tendenz abnehmend. Im Fernverkehr liege der Anteil der Verstöße bundesweit bei unter einem Prozent.

Niedersachsens Rettungsdienste für weiter steigende Infektionszahlen gewappnet

Die Rettungsdienste in Niedersachsen sehen sich für den Fall weiter steigender Infektionszahlen durch die Omikron-Variante personell gewappnet. Falls sich ein großer Teil der Beschäftigten im Rettungsdienst mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne muss, greifen Hilfsorganisationen auf Notfallpläne zurück, die meist bereits zu Beginn der Pandemie aufgestellt wurden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Diese sehen etwa im Ernstfall vor, dass auch Ehrenamtliche, Freiwillige oder Helferinnen und Helfer von anderen Rettungsorganisationen wie der Feuerwehr bei der Besetzung von Rettungswagen zum Einsatz kommen.

AUDIO: Bisher keine großen Probleme bei kritischer Infrastruktur in SH (5 Min) Bisher keine großen Probleme bei kritischer Infrastruktur in SH (5 Min)

Gaß: Krankenhäuser müssen erneut planbare Operationen verschieben

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft geht davon aus, dass wegen der neuen Corona-Infektionswelle erneut planbare Operationen verschoben werden müssen. "Die Krankenhäuser müssen Personal auf die schwerkranken Patienten konzentrieren", sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der "Rheinischen Post". Personelle Reserven gebe es nicht. "Deswegen müssen wir erneut, wenn es soweit medizinisch vertretbar ist, Patienten auf die Warteliste nehmen." Dabei handle es sich auf der einen Seite um Behandlungen von chronisch kranken Patienten. "So haben wir etwa in Spitzenzeiten der Pandemie bis zu 25 Prozent der Hüft-OPs verschoben", sagte Gaß. Es gehe aber auch um Krebs-Operationen. "Zeitweise hatten wir einen deutlichen Rückgang von bis zu 18 Prozent bei Darmkrebs-OPs", sagte Gaß. Größere Ausfälle beim Pflegepersonal sieht Gaß durch die gestiegenen Corona-Infektionszahlen noch nicht: "Bisher haben wir von den Krankenhäusern noch keine Rückmeldung zu massiven Personalausfällen durch Quarantäne oder Infektionen, sodass die Krankenhausversorgung bedroht wäre."

Bundesweite Inzidenz bei 528,2 - neuer Höchstwert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit einen neuen Höchstwert: 528,2 (Vortag: 515,7 / Vorwoche 375,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 34.145 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 25.255 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 30 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 52 Todesfälle gewesen.



Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,23 an (Donnerstag 3,09, Mittwoch 3,13). Sie war damit erstmals seit einigen Tagen wieder gestiegen. Am Wochenende wird sie nicht veröffentlicht.

2.582 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Behörden haben in Niedersachsen 2.582 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 4.449 / Vorwoche: 1.552). Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 431 gestiegen - ein neuer Höchstwert (Vortag: 417,1 / Vorwoche: 308,6). Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

An Hamburgs Schulen muss sich nun jeder Schüler testen

An Hamburgs Schulen gelten ab dieser Woche neue Regeln. Alle Schüler müssen sich jetzt dreimal statt zweimal pro Woche auf Corona testen lassen. Und zwar auch dann, wenn sie vollständig geimpft oder genesen sind. Beim Sportunterricht in der Turnhalle muss nach Angaben der Schulbehörde eine medizinische Maske getragen werden. Dabei soll auf Übungen und Aufgaben verzichtet werden, bei denen das Herz-Kreislauf-System in höherem Maße belastet wird. Empfohlen werde, den Sportunterricht möglichst im Freien stattfinden zu lassen - ohne Maske.

"Diese Änderung ist notwendig, weil die Omikron-Variante auch einfach und doppelt geimpfte Personen infizieren und von ihnen übertragen werden kann", erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Auch wer bereits eine Boosterimpfung hat, müsse für mehr Sicherheit nun montags, mittwochs und freitags einen Schnelltest unter Aufsicht machen. Dies gelte auch für Schulveranstaltungen, die nicht ausdrücklich vom Schulgesetz als verpflichtend vorgeschrieben seien, wie Lehrerkonferenzen, Lernentwicklungsgespräche oder Anmeldungen zur ersten Klasse.

Gesundheitsminister beraten mit Lauterbach über aktuelle Lage

Die Gesundheitsminister der Bundesländer beraten heute ein weiteres Mal über ihr Vorgehen in der Corona-Pandemie. An der Videokonferenz, die unter dem Eindruck der Ausbreitung der Omikron-Variante und eines damit verbundenen starken Anstiegs der Neuinfektionen steht, wird auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) teilnehmen. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD), wird im Anschluss über die Ergebnisse informieren - voraussichtlich gegen 20 Uhr. Lauterbach hatte die Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld der Gesundheitsministerkonferenz in einem Interview dazu aufgerufen, sich mehrmals pro Woche mit einem Schnelltest auf das Coronavirus zu testen. Außerdem forderte er, dass zur Erfüllung der geplanten Impfpflicht drei Corona-Impfungen vorgeschrieben werden.

Die Nordreportage: Arbeiten in der Notaufnahme

In der Pandemie sind die Anforderungen in den Krankenhäusern noch einmal deutlich höher geworden. Die Leiden und Erkrankungen der Patienten sind vielfältig. Und die Sorge, dass sich das Personal mit dem Coronavirus infizieren könnte, ist immer dabei. Das NDR Fernsehen zeigt in der Nordreportage eine Schicht in der Notaufnahme des Agaplesion Bethesda Krankenhauses Bergedorf - heute Abend um 18.15 Uhr.

VIDEO: Notaufnahme: Medizin im Auge des Sturms (3 Min)

Ungeimpften Beschäftigten in Arztpraxen droht womöglich Kündigung

Ungeimpften Beschäftigten in Hausarztpraxen drohen einem Zeitungsbericht zufolge angesichts der Impfpflicht ab Mitte März zunächst Abmahnungen und später gegebenenfalls Kündigungen. Das berichtet das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" unter Berufung auf ein Informationspapier des Deutschen Hausärzteverbandes. Für Beschäftigte in der Gesundheits- und Pflegebranche gilt ab dem 15. März eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Dann müssten Mitarbeitende einen Nachweis über eine Impfung oder Genesung vorlegen, so der Bericht. Alternativ komme ein ärztliches Zeugnis darüber infrage, dass sie auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen Corona geimpft werden können. Wenn sie dem nicht nachkämen, dürften die Betroffenen in der Arztpraxis weder tätig sein noch beschäftigt werden. Das Gesundheitsamt könne ein Verbot aussprechen, die Arztpraxis gar zu betreten. Dann entfalle auch der Anspruch auf Vergütung. Wenn sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin weiterhin weigere, einen Impfnachweis vorzulegen, könne als letztes Mittel eine Kündigung in Betracht kommen, heißt es. Zunächst müssten aber Abmahnungen ausgesprochen werden.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein meldet 1.701 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind 1.701 neue Corona-Fälle verzeichnet worden (Vortag: 1.551 / Vorwoche: 764). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag laut Landesmeldestelle von 665,6 auf 681,1. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 529,5 gelegen.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, beträgt weiterhin 4,26. In den Krankenhäusern liegen ebenfalls weiterhin 263 an Covid-19 erkrankte Patienten. Auch die Zahl der Patienten auf Intensivstationen blieb mit 58 gleich, 44 von ihnen werden beatmet.

Neue Woche, neuer NDR.de Corona-Ticker

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion zum Start in die neue Woche! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Montag, 17. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Sonntag nachlesen.