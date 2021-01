Corona-Impfung: Das sind die Zahlen für den Norden Stand: 08.01.2021 20:45 Uhr Wie viele Menschen sind in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg bereits geimpft? Wie hoch ist die Impfquote in den norddeutschen Ländern im Bundesvergleich? Wo ist das nächste Impfzentrum? Wie kommt man an Termine? Die wichtigsten Informationen erhalten Sie hier.

Impfquote: Die norddeutschen Länder im Bundesvergleich

Das Robert Koch-Institut (RKI) sammelt die Daten zu allen verabreichten Corona-Impfungen in Deutschland. Jeden Morgen werden die Zahlen zu den Impfungen aus allen Bundesländern veröffentlicht. Wir zeigen hier die aktuelle Entwicklung für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen im Bundesvergleich.

Herdenimmunität: Höhere Schwelle durch Virus-Mutation

Die Bundesregierung rechnet bislang damit, dass eine sogenannte Herdenimmunität erreicht wird, wenn sich mindestens 60 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Angesichts der sich schnell ausbreitenden neuen Virus-Mutation in Großbritannien, die sehr viel ansteckender sein soll, nehmen Mediziner aber nun an, dass die Schwelle für die Herdenimmunität wohl auf mehr als 80 Prozent steigen müsste.

Impfzentren: Wo im Norden geimpft wird

Die ersten der insgesamt rund 90 Impfzentren in Norddeutschland haben Anfang Januar ihren Betrieb aufgenommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich alle impfwilligen Menschen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen dort sofort impfen lassen können. Dafür braucht man einen Termin, und den erhalten in der ersten Phase vorrangig Menschen, die laut der entsprechenden Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums "mit höchster Priorität Anspruch" auf eine Schutzimpfung haben.

Höchste Priorität: Alte, Pflegekräfte, medizinisches Personal

Dazu zählen neben Menschen im Alter von über 80 Jahren auch Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Die Gruppe umfasst außerdem Rettungsdienstkräfte, Pflegekräfte im ambulanten und stationären Bereich sowie Beschäftigte in Notaufnahmen, Covid-19-Stationen und in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen.

So werden die Termine im Norden vergeben

In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werden diese Menschen postalisch dazu eingeladen, einen Termin in einem Impfzentrum ihres Bundeslandes zu machen. In Bremen erhalten Impfberechtigte per Post direkt einen Zugangscode, mit dem sie einen Termin vereinbaren können. In Schleswig-Holstein kann man sich über die bundesweite Hotline 116 117 oder über ein Anmeldeportal auf einen Termin bewerben. Am 12. Januar will die Landesregierung noch eine zusätzliche landeseigene Hotline freischalten, weil die bundesweite Nummer oft überlastet ist.

Menschen, die nicht zur ersten Prioritätengruppe zählen, müssen sich mit einem Impftermin noch gedulden. In Alten- und Pflegeheimen bieten mobile Teams Impfungen vor Ort an.

Unterschiedliche Impfbereitschaft bei Pflegern und Ärzten

Laut einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) aus dem Dezember wollen sich derzeit nur rund 50 Prozent der Pflegekräfte sofort impfen lassen. Bernd Meurer, Chef des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, sagte dazu im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Der Grund dafür liegt nicht in einer generellen Impfskepsis, sondern darin, dass einige noch etwas Zeit brauchen und sich umfassend informieren wollen." Von den Ärztinnen und Ärzten wollen sich laut der gleichen Umfrage rund drei Viertel sofort impfen lassen.

Je nach Region gibt es zur Impfbereitschaft jedoch unterschiedliche Angaben. So ist etwa die Impfbereitschaft des Pflegepersonals in niedersächsischen Seniorenheimen nach Einschätzung der Diakonie nicht geringer als in der Gesamtbevölkerung. 60 bis 70 Prozent der Pflegekräfte wollten sich gegen Covid-19 impfen lassen.

Höhere Impfbereitschaft bei den Pflegeheim-Bewohnern

Bei den Bewohnern der niedersächsischen Alten- und Pflegeheime ist die Impfbereitschaft laut Diakonie höher als beim Personal, sie liegt bei 80 bis 95 Prozent. Die Bewohner seien im Durchschnitt 86 bis 87 Jahre alt, sagt Frank Pipenbrink, Referent Pflege beim Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen. "Da ist im Falle einer Covid-19-Erkrankung die Sterblichkeit besonders hoch." Insofern sei es verständlich, dass die Senioren aufgeschlossener seien als die Pflegekräfte, die aufgrund ihres Alters im Fall einer Erkrankung mit milderen Verläufen rechnen könnten.