Caren Miosga zum letzten Mal in den Tagesthemen zu sehen

Sendung: Aktuell | 05.10.2023 | 06:36 Uhr | von Andrea Brack

4 Min | Verfügbar bis 04.10.2025

Vom kommenden Jahr an wird die Journalisten die Nachfolge von Anne Will bei der Talk-Show am Sonntagabend im Ersten übernehmen.