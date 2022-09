Arbeitsmarkt profitiert von Herbstbelebung Stand: 30.09.2022 10:42 Uhr Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist gesunken. Dieser Trend wurde auch in allen norddeutschen Bundesländern registriert. Grund für die Herbstbelebung ist eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften.

Im September waren bundesweit 2,486 Millionen Menschen ohne Job. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 62.000. Damit sei die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zurückgegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Im Vergleich zum September des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen allerdings um 21.000. Hauptgrund dafür ist die Integration Geflohener aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt.

Weniger Arbeitslose in Niedersachsen - Quote bei 5,4 Prozent

Die Arbeitslosenzahl in Niedersachsen ist wieder gesunken, sie lag im September bei 237.937. Damit sind rund 7.500 Menschen weniger ohne Arbeit als im August (minus 3 Prozent), wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Im Vergleich zum September vor einem Jahr liegt der Wert allerdings um rund 8.300 höher (plus 3,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,4 Prozent nach 5,6 Prozent im August. Ein Grund für den Rückgang ist, dass viele junge Menschen eine Ausbildung begonnen oder einen Arbeitsplatz gefunden haben - ein üblicher saisonaler Effekt nach Ferienende. Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, erläutert: "Wir sehen noch keine negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt durch Energiekrise und Lieferengpässe. Der Arbeitskräftemangel führt dazu, dass Betriebe ihre Beschäftigten halten oder neu einstellen, wenn sie jemanden passenden finden. Aber wir müssen befürchten, dass es durch den Krieg in der Ukraine und die Energiekrise mittel- und langfristig spürbar schwieriger werden könnte - für die Wirtschaft und damit auch für den Arbeitsmarkt."

Schleswig-Holstein: 81.700 Menschen ohne Arbeit

Leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl auch in Schleswig-Holstein: Sie fiel auf 81.700. Das waren 3.500 weniger als im August, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. "Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein profitiert von der saisonal typischen Herbstbelebung. Die Betriebe haben nicht nur nach der Sommerpause Personal eingestellt, sie suchen auch weiterhin zusätzliche Arbeitskräfte", erklärte der Chef der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,2 Prozent und damit auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum September 2021 gab es einen kleinen Rückgang der Arbeitslosenzahl um 200 Personen.

Spürbarer Rückgang in Mecklenburg-Vorpommern

Für Mecklenburg-Vorpommern wird ein spürbarer Rückgang der Arbeitslosenzahl gemeldet. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren im September im Nordosten rund 59.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren gut 2.400 weniger als im August. Im Vergleich zum September 2021 gab es allerdings 2.800 Arbeitslose mehr. Als Hauptgrund dafür nannte Regionaldirektionschef Biercher den Übergang der ukrainischen Flüchtlinge in die Grundsicherung. Zudem sei erkennbar, dass sich die Betriebe angesichts jüngster Preisentwicklungen bei Neueinstellungen vielfach zurückhielten. Die Arbeitslosenquote sank im September auf 7,3 Prozent. Im August hatte sie noch bei 7,6 Prozent gelegen.

Hamburg: Unternehmen haben hohe Nachfrage nach Arbeitskräften

Auch in Hamburg sank die Arbeitslosigkeit nach drei Monaten des Anstiegs wieder. "Nachdem die Anzahl der gemeldeten Arbeitslosen von 69.800 im Mai auf über 77.900 im August hochgeschnellt war, verzeichnen wir nun wieder einen Rückgang der Arbeitslosigkeit", erklärte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock. So sei die Zahl der Arbeitslosen in der Hansestadt im Vergleich zum August um 2.466 oder 3,2 Prozent auf 75.445 gefallen. Die Arbeitslosenquote sank von 7,2 auf 7,0 Prozent und entspricht dem Wert vom September 2021. "Den Rückgang der Arbeitslosigkeit im September sehe ich insbesondere durch die beständig hohe Arbeitskräftenachfrage Hamburger Unternehmen begründet", betonte Fock.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 30.09.2022 | 10:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus Arbeitsmarkt