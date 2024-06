Bezirkswahlen in Hamburg: Auszählung läuft - Verluste bei den Grünen Stand: 10.06.2024 14:00 Uhr In Hamburg läuft seit dem Morgen die Auszählung der Stimmen zur Bezirkswahl. Mit einem vorläufigen Endergebnis ist laut dem Wahlleiter nicht vor 18 Uhr zu rechnen, aber es gibt bereits deutliche Tendenzen.

Zwischenergebnisse deuten auf sinkende Zustimmungswerte für die Grünen hin, die vor fünf Jahren die Bezirkswahlen in der Hansestadt mit historisch hohen Ergebnissen klar gewonnen hatten. Nach Auszählung von mehr als 1.000 der 1.921 Stimmbezirke müssen die Grünen in allen sieben Bezirken mit deutlichen Einbußen von gut acht Prozentpunkten im Vergleich zur vorigen Wahl rechnen.

Bezirkswahl: Offenbar deutliche Gewinne für CDU und AfD

Deutliche Gewinne zeichneten sich am Nachmittag hingegen für CDU und AfD ab. Leicht zulegen konnte nach den vom Landeswahlleiter veröffentlichten Zwischenständen auch die SPD. Leicht sinkende Zustimmungswerte gab es für Linke und FDP. Die Nase vorn hatten die Grünen weiter in Altona, Eimsbüttel und Nord. In Mitte, Wandsbek und Harburg lag hingegen die SPD in Führung. Im Bezirk Bergedorf führte nach Auszählung von 108 der 138 Stimmbezirke die CDU mit 27,7 Prozent vor SPD (26,6) und Grünen (14,7).

Die Auszählung der sieben Bezirkslisten und 54 Wahlkreislisten ist ungleich aufwendiger als das Verfahren bei der Europawahl. Rund 15.000 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und -helfer zählen seit dem Morgen die Stimmen für die Bezirkswahlen aus, zum Beispiel in den Hamburger Messehallen, wo sich 3.500 Freiwillige versammelten.

Landeswahlleiter: Endergebnis nicht vor 18 Uhr

Erste Ergebnisse für ganze Bezirke werden im Laufe des Nachmittags erwartet. Die aktuell einlaufenden Wahlergebnisse für Hamburg werden im Internet auf der Seite wahlen-hamburg.de veröffentlicht.

Bei der Europawahl, die ebenfalls am Sonntag stattgefunden hat, haben 65,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - deutlich mehr als im Jahr 2019 (61,9 Prozent). Auch bei den Bezirksversammlungswahlen wird mit einer höheren Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren gerechnet, als 58 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.

Bezirkswahlen: 2019 waren die Grünen vorn

Bei der Bezirkswahl vor fünf Jahren kamen die Grünen in der Hansestadt bei der Bezirkswahl auf insgesamt 31,3 Prozent der Stimmen vor der SPD mit 24 Prozent. Die CDU erhielt damals 18,2, die Linke 10,8, die FDP 6,6 und die AfD 6,4 Prozent. An den Bezirkswahlen nahmen damals 58,0 Prozent der Stimmberechtigten teil.

Mehrere Pannen am Wahltag in Hamburg

Nicht alles lief rund am Wahltag in Hamburg, wie NDR 90,3 berichtete: In einem Wahllokal in Eimsbüttel fehlten plötzlich Stimmzettel. Menschen konnten zeitweise nicht wählen, weil zu wenig Kartons geliefert worden waren. Daraufhin wurden 900 Stimmzettel nachgeliefert und es konnte weitergewählt werden. Nicht zu wenig, sondern falsch gelieferte Stimmzettel gab es in einem Wahllokal in Wandsbek - nämlich Europawahl-Zettel aus Sachsen-Anhalt. Diese wurden aussortiert.

Falsche Wahlkreiszettel

Mehr Probleme verursachten falsche Wahlkreiszettel in zwei Wahllokalen in Altona und Hamburg-Mitte. Die roten Zettel waren offensichtlich mit anderen Wahlkreisen vertauscht worden. In Altona wurde der Fehler schnell bemerkt: Die neun Menschen, die bis dahin gewählt hatten, wurden ausfindig gemacht. Mitarbeitende des Bezirksamts fuhren zu ihnen nach Hause und luden sie zur korrekten Wahl ein. Eine Person wurde zunächst nicht angetroffen. In dem anderen betroffenen Wahllokal, das sich in Mümmelmannsberg befindet, wurde die gleiche Panne erst nach zwei Stunden bemerkt. 54 Menschen waren betroffen und sollten ausfindig gemacht werden.

Mehr als 1,3 Millionen Menschen in Hamburg wahlberechtigt

Die Bezirksversammlungswahlen wurden am Sonntag parallel zu den Europawahlen abgehalten. Wahlberechtigt waren mehr als 1,3 Millionen Hamburger. Auf Bezirksebene durften alle Hamburgerinnen und Hamburger mit deutscher Staatsbürgerschaft oder der Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates wählen, die mindestens 16 Jahre alt sind und die mindestens seit drei Monaten in der Hansestadt gemeldet sind. Das Wahlrecht ist kompliziert, bis zu zehn Stimmen konnten die Wähler auf zwei Stimmzetteln verteilen.

Sieben Bezirke, 54 Wahlkreise, 1.700 Kandidaten

Insgesamt stellten sich in den sieben Hamburger Bezirken 1.700 Kandidatinnen und Kandidaten in 54 Wahlkreisen zur Wahl. Die Anzahl der Sitze in der Bezirksversammlung staffelt sich nach der Einwohnerzahl der Bezirke. In der Bezirksversammlung Bergedorf gibt es 45 Sitze, in Altona 51, ebenfalls 51 in Hamburg-Mitte, Eimsbüttel, Hamburg-Nord sowie Harburg und in Wandsbek 57 Sitze.

Was ist die Aufgabe der Bezirksversammlungen?

Die Bezirksversammlungen und ihre Ausschüsse haben die Aufgabe, sich um die Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu kümmern. Die Abgeordneten wählen die Bezirksamtsleiterinnen oder -leiter, kontrollieren die Bezirksämter und können diese auffordern, sich bestimmter Themen anzunehmen. Die Bezirke können zum Beispiel entscheiden, wenn es darum geht, Bebauungspläne aufzustellen, Jugendzentren auszustatten oder Sportplätze zu gestalten. Sie sind vergleichbar mit Stadträten und Gemeinderäten - allerdings sind ihre Kompetenzen eingeschränkt. Zum Beispiel haben die Bezirksversammlungen nur sehr bedingt ein eigenständiges Haushaltsrecht. Die Bezirksversammlungen haben auch keine Gesetzgebungskompetenz wie die Bürgerschaft, doch hat das Bezirksamt Entscheidungen der Bezirksversammlung umzusetzen, soweit das Bezirksamt dafür zuständig ist. Allerdings hat der Senat in Hamburg jederzeit die Möglichkeit, Bezirksangelegenheiten an sich zu ziehen - im Amtsdeutsch heißt das, zu evozieren.

