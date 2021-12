Unterstützung aus norddeutscher Wirtschaft für Impfpflicht Stand: 01.12.2021 07:15 Uhr Kommt in Deutschland die generelle Impfpflicht? Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen. In der norddeutschen Wirtschaft wird die Forderung unterstützt.

Der Präsident des Unternehmensverbands Nord, Philipp Murmann sagte, die Wirtschaft erwarte von der Politik entschlossenes Handeln. Und das heiße für ihn "Impfpflicht". Für parteipolitische Querelen stehe einfach zu viel auf dem Spiel.

3G am Arbeitsplatz zu aufwendig für Firmen?

"Viel zu viel wertvolle Zeit ist bereits verstrichen", sagt Nico Fickinger, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord. Für ihn gehe es darum, das Hin und Her von Lockdown, Öffnungen und erneutem Lockdown zu beenden. Der Aufwand, um die jetzt geltende 3G-Regel am Arbeitsplatz durchzusetzen, sei unverhältnismäßig hoch, so Fickinger.

AUDIO: Unternehmensverbände offen für Impfpflicht (1 Min) Unternehmensverbände offen für Impfpflicht (1 Min)

Scholz will fraktionslose Abstimmung im Bundestag

Scholz hatte sich am Dienstag für eine Abstimmung im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht ausgeprochen. Sie sollte ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin durchgeführt werden.

In Hamburg ist aktuell rund ein Viertel der Bevölkerung nicht oder nicht vollständig geimpft. Vor allem Ungeimpfte stecken sich derzeit besonders häufig mit Corona an. Die Inzidenz bei ihnen liegt bei knapp 900, bei Geimpften nur bei 24.

