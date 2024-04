Wilhelmsburg: Tank ausgelaufen - Öl im Reiherstieg

Stand: 25.04.2024 12:02 Uhr

Die Hamburger Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem größeren Einsatz in Wilhelmsburg ausgerückt. Auf einem Betriebsgelände am Neuhöfer Damm ist ein Heizöl-Tank ausgelaufen - das Öl geriet auch in einen Seitenarm der Elbe.