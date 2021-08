Über 50 Prozent in Hamburg vollständig gegen Corona geimpft Stand: 04.08.2021 13:07 Uhr Die Impfquote ist in Hamburg niedriger als in den meisten anderen Bundesländern - doch seit Dienstag sind mit 50,1 Prozent über die Hälfte aller Hamburgerinnen und Hamburger gegen Corona vollständig geimpft.

Im Vergleich der Bundesländer vom Robert Koch-Institut (RKI) liegt Hamburg zurzeit auf dem drittletzten Platz. Lediglich in Brandenburg und Sachsen wurde die 50-Prozent-Marke bei den Zweitimpfungen noch nicht geknackt. An der Spitze liegen Bremen (62,7 Prozent), das Saarland (56,9 Prozent) und Schleswig-Holstein (56,1 Prozent).

64 Prozent Erstimpfungen verabreicht

Bei den Erstimpfungen belegt Hamburg mit 64 Prozent im Ländervergleich Platz sechs. Auch hier liegen Bremen (70,9 Prozent) und das Saarland (68,1 Prozent) an der Spitze. Blickt man auf die gesamte Bevölkerung Deutschlands, wurden bislang 62 Prozent einmal und 53 Prozent vollständig gegen Corona geimpft.

Zahl der Impfungen am Impfzentrum geht zurück

In der vergangenen Woche wurden nach Angaben der Sozialbehörde am Hamburger Impfzentrum nur noch knapp 10.000 Menschen geimpft. Davon gut 7.000 Personen ohne Termin. Zum Monatsende soll das Impfzentrum in den Messehallen schließen. Seit Mittwoch seien bereits keine Erstimpfungen mit Moderna mehr möglich. Erstimpfungen mit Biontech sollen nur noch bis kommenden Dienstag möglich sein. Erste Anlaufstelle seien dann die Praxen niedergelassener Ärzte.

Hamburg will Werbung für Impfung machen

Eine Sonderaktion, die zum Impfen auffordern soll, wird es am Freitagabend geben: Besuchern und Besucherinnen des Impfzentrums erwartet ein besonderes Musik-Erlebnis. "Wenn man Musik mag, sollte man vorbeigehen", erklärte Senatssprecher Marcel Schweitzer - nannte aber bislang keine weiteren Details. Für die "Lange Nacht des Impfens" werde die sonst übliche Öffnungszeit "von acht bis acht" bis 23 Uhr verlängert.

