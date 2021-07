UKE-Impfstoff-Studie geht weiter: Studienteilnehmer gesucht Stand: 16.07.2021 12:58 Uhr Am Uniklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) wird jetzt wieder an einem Corona-Impfstoff geforscht. Anfang des Jahres war eine erste klinische Studie abgebrochen worden, weil das Mittel nicht wirksam genug war. Jetzt wurde aber nachgebessert und es werden neue Probanden und Probandinnen gesucht.

Der Bedarf an Corona-Impfstoffen sei weltweit noch sehr hoch, heißt es aus dem UKE. Deshalb ergebe es auch jetzt noch Sinn, weitere Mittel zu entwickeln. Der Impfstoff mit dem etwas umständlichen Namen "MVA-SARS-2-S" ist eines von drei deutschen Forschungsprojekten, die vom Bund mitfinanziert werden. Für den sogenannten Vektor-Impfstoff wird ein Pocken-Virus abgewandelt, das dann quasi einen Bauplan des Coronavirus dabei hat. Und dagegen bildet das Immunsystem dann Antikörper.

AUDIO: Probandinnen und Probanden für UKE-Impfstoff-Studie gesucht (1 Min) Probandinnen und Probanden für UKE-Impfstoff-Studie gesucht (1 Min)

Probanden und Probandinnen gesucht

Dieser "Bauplan", den das Mittel in den Körper einschleust, wurde jetzt nochmal nachgebessert und das hat bei Tierversuchen eine deutlich bessere Immunreaktion hervorgerufen als beim ersten Versuch mit dem Mittel. Für die neue Studie werden jetzt 30 Männer und Frauen zwischen 18 und 65 Jahren gesucht. Die zu finden sei nicht mehr so leicht, räumt das UKE ein. Sehr viele Impf-Willige in dem Alter, hätten inzwischen nämlich schon einen anderen Wirkstoff gespritzt bekommen.

