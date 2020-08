Stand: 03.08.2020 09:28 Uhr - NDR 90,3

Schulstart in Hamburg: Maskenpflicht in Pausen

Zum Schulstart nach den Sommerferien am Donnerstag sollen Hamburgs Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in den Gebäuden der weiterführenden Schulen nun doch einen Mund-Nasen-Schutz tragen - zumindest außerhalb des Unterrichts. Das hat Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montagmorgen im Interview mit NDR 90,3 gesagt.

Maske ab erst beim Hinsetzen

Erst wenn sich die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen an ihrem Arbeitsplatz hinsetzen oder wenn Lehrerinnen und Lehrer an ihrem Arbeitsplatz sitzen, erlische die Maskenpflicht. "Aber auf den Wegen, auf den Schulfluren, in den Pausen sind die Masken ausnahmslos zu tragen", sagte Rabe. Für Grundschülerinnen und Grundschüler im Alter von bis zu zehn Jahren gelte das allerdings nicht. Bei ihnen sei die Infektionsgefahr deutlich geringer. Zudem könnten sie noch nicht fachgerecht mit den Masken umgehen.

Gespräche am Wochenende

"Wir haben uns am Wochenende mit führenden Verbänden, Virologen und Experten abgestimmt, die jetzt doch zu einer Einschätzung gekommen sind, dass eine Maskenpflicht sinnvoll ist", sagte Rabe. "Deswegen wird Hamburg eine solche Maskenpflicht einführen - und zwar für alle, die an der Schule sind."

Gemeinsames Lernen in der Klasse geplant

Der Unterricht in Hamburgs Schulen beginnt am 6. August wieder mit Präsenzunterricht. Klassenstufen sollen dabei allerdings nicht vermischt werden, sie müssen weiterhin Abstand zueinander halten.

Unter anderem Hamburgs CDU hatte eine Maskenpflicht in Schulgebäuden gefordert. Sie argumentiert, diese Maßnahme habe sich dort bewährt, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Die Hamburger Elternkammer forderte eine Anpassung des Stundenplans, sodass zwischen den Unterrichtsstunden genug Zeit für gründliches Lüften der Klassenräume bleibe.

Auch Bildungsministerin Karliczek für Maskennutzung

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich in der "Welt am Sonntag" ebenfalls für eine Maskenpflicht in Schulgebäuden ausgesprochen. Präsenzunterricht werde nur dann funktionieren können, wenn weitere Regelungen zur Hygiene, zum Tragen von Schutzmasken sowie zum Abstandhalten auf dem Schulhof und auf den Fluren strikt eingehalten würden.

