NDR Hamburg App: Aktuelle Corona-Zahlen direkt aufs Smartphone Stand: 04.06.2021 09:24 Uhr Die NDR Hamburg App bietet Ihnen ab sofort einen neuen, kostenlosen Service: Über den Messenger erfahren Sie schnell und einfach aktuelle Corona-Zahlen für Ihren Wohn- oder Aufenthaltsort.

So können Sie jederzeit den aktuellen Inzidenzwert abfragen, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Außerdem erhalten Sie Informationen zur Impfquote und zu Corona-Fällen auf den Intensivstationen - schnell und genau für Ihre Postleitzahl.

Corona-Fallzahlen im Messenger: So geht’s

Laden Sie die NDR Hamburg App auf ihr Smartphone. Klicken Sie unten rechts auf "Menü" und anschließend auf "Schreiben Sie uns". Geben Sie nun in das Textfeld die Postleitzahl ein, für die Sie die Corona-Zahlen abfragen mögen.

Falls das Ergebnis von dem bei NDR.de abweicht, dann liegt es daran, dass für diesen Dienst die Zahlen des RKI herangezogen werden, die von NDR Data aufbereitet werden. Für die Berichterstattung zu den Corona-Fallzahlen bei NDR.de nutzen wir die Daten der Hamburger Gesundheitsbehörde.

