Hamburger Steindamm: Demonstration gegen Islamisten geplant

Stand: 30.04.2024 13:08 Uhr

In Hamburg wollen Verbände und Parteien am kommenden Wochenende gegen radikalen Islamismus auf die Straße gehen. Anlass ist die Demonstration der Gruppe "Muslim Interaktiv" am vergangenen Sonnabend in St. Georg.