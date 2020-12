Stand: 08.12.2020 08:34 Uhr Livestream: Pressekonferenz zu Corona und Schulnamen

In der Landespressekonferenz werden heute erneut die aktuellen Corona-Entwicklungen in Hamburg erläutert. Es geht auch um die Namen von 44 Schulen, die in den kommenden Jahren gegründet werden sollen. Bei einem Wettbewerb waren 1.200 Vorschläge eingegangen.

Ein weiteres Thema soll der Internet-Ausbau im Hamburger Hafen sein.

NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab etwa 12.30 Uhr im Livestream.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.12.2020 | 12:30 Uhr