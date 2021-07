Hamburger Lernferien sind wieder gestartet Stand: 26.07.2021 16:25 Uhr Noch sind In Hamburg eigentlich Schulferien - doch nicht für alle Schülerinnen und Schüler. An mehr als 240 Schulen der Stadt sind am Montag die sogenannten Lernferien gestartet.

So sollen bis zum Schulstart am 5. August Rückstände wegen Corona aufzuholen. Mehr als 9.000 Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot - unter anderem an der Stadtteilschule Helmuth Hübener in Barmbek.

Die Anmeldung war zwar freiwillig, jetzt wird aber darauf geachtet, dass diejenigen, die ihr Kommen angekündigt haben, auch Mitmachen, sagt Schulleiterin Barbara Kreuzer. "Es fehlen eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern, die werden alle angerufen, und die Eltern müssen eine SMS schicken, dass sie nicht in einem Risikogebiet waren", so Kreuzer. Ist das nicht der Fall, sollen die Erziehungsberechtigten die Kinder und Jugendlichen zur Schule schicken.

Weitere Lernferien sind geplant

In der gesamten Stadt gibt es 1.100 Lerngruppen - meist betreut von Honorarkräften, die sich am normalen Unterrichtsstoff in Deutsch oder Mathe orientieren sollen. Vielleicht nicht alles, aber doch vieles könne so aufgeholt werden, hofft Schulsenator Ties Rabe (SPD). Zudem seien dies nicht die einzigen Lernferien. "Wir wollen bis Ende 2022 noch in den nächsten Sommerferien, in den Herbstferien gleich zwei Mal und in den Frühjahrsferien Lernferien anbieten", erklärt Rabe den Plan.

Senat will nicht auf Präsenzunterricht verzichten

Der Schulsenator ist trotz steigender Corona-Zahlen außerdem überzeugt: Neue Schulschließungen kämen nur als letztes Mittel infrage.

