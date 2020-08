Stand: 14.08.2020 10:46 Uhr - NDR 90,3

Erste Schausteller-Buden zurück in Hamburg

Die Schaustellerinnen und Schausteller in Hamburg loben die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte es noch Probleme mit Sondergenehmigungen für ihre Buden gegeben. Inzwischen gibt es aber immer mehr Genehmigungen - insgesamt etwa 70 über die Stadt verteilt. Etwa zehn Anträge wurden abgelehnt, beziehungsweise werden derzeit noch geprüft, wie die Bezirksbehörde NDR 90,3 mitteilte. Die Buden und den typischen Duft von gebrannten Mandeln oder Bratwürsten gibt es derzeit beispielsweise wieder in der Spitalerstraße, am Baumwall oder auch in der Harburger Innenstadt.

Hoffen auf den Winterdom

Sascha Belli vom Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller (LAGS) in Hamburg beschreibt die Zusammenarbeit mit der Behörde inzwischen als hervorragend. Vor einigen Monaten seien die Wege dort noch länger gewesen und bei den Plätzen für die Buden war man sich nicht einig. Jetzt könnten immerhin ein paar Kollegen etwas verdienen, so Belli. Er hofft auf ein realistisches Hygienekonzept, damit der Winterdom in diesem Jahr stattfinden kann. Der Frühjahrs- und der Sommerdom waren abgesagt worden.

Ob am Ende alle Schaustellerinnen und Schausteller tatsächlich auch keine Sondernutzungsgebühren für die Standflächen zahlen müssen, ist laut Bezirksbehörde noch nicht geklärt. Im Juni hatte der Senat Gastronomen und Schaustellern das als Corona-Hilfe in Aussicht gestellt.

