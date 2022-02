Corona-Regeln: Senat konkretisiert Pläne für Lockerungen Stand: 22.02.2022 19:54 Uhr Am 4. März sollen in Hamburg Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft treten. Senatssprecherin Julia Offen kündigte am Dienstag erste Details an.

In Hamburg soll das 2G-Plus-Zugangsmodell grundsätzlich durch eine FFP2-Maskenpflicht für Personen ab 14 Jahren ersetzt werden. Die FFP2-Maskenpflicht soll ab dem 4. März in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen gelten, zu denen bisher nur Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test oder Auffrischungsimpfung Zugang haben, sagte Offen. In Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkten, Apotheken oder Tankstellen bleibe eine medizinische Maske ausreichend.

Tanzen in Musikclubs ohne Maske in Aussicht gestellt

In Gaststätten, Beherbergungsbetrieben, bei körpernahen Dienstleistungen und beim Sport in geschlossenen Räumen soll zusätzlich zur FFP2-Maskenpflicht das 3G-Zugangsmodell gelten - also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. An Restauranttischen und bei der Sportausübung könnten die Masken aber abgenommen werden. Zudem seien in der Gastronomie ab dem 4. März auch wieder Stehtische zulässig, sagte Offen. Maskenlos soll ab dann auch das Tanzen in Musikclubs und Diskotheken wieder möglich sein. Bis zum geplanten Auslaufen aller Corona-Maßnahmen am 20. März gelte dort das 2G-Plus-Modell.

Senat will Lockerungen kommende Woche beschließen

Bei seiner Sitzung in der kommenden Woche wolle der Senat die entsprechenden Änderungen beschließen. Eventuell werde dabei dann auch das Alkoholverbot, das noch auf zahlreichen öffentlichen Plätzen gilt, zum 4. März aufgehoben, sagte Offen.

HSV-Spiele schon vorzeitig vor mehr Fans

Bereits am Dienstag beschloss der Senat, dass der Hamburger SV das Nordderby gegen Werder Bremen am Sonntag sowie das Viertelfinale im DFB-Pokal am 2. März gegen den Karlsruher SC vor 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern spielen darf. Grund für die Entscheidung sei der aktuelle Rückgang der Corona-Zahlen. Ursprünglich war eine Erhöhung der Kapazität über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus nach dem jüngsten Bund-Länder-Beschluss erst vom 4. März an vorgesehen.

