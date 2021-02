Corona: Hamburgs Bürgermeister Tschentscher gegen Lockerungen Stand: 09.02.2021 20:30 Uhr Der Hamburger Senat lehnt Lockerungen der Corona-Auflagen vorerst ab. Das betonte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor der Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage.

Tschentscher sagte bei der virtuellen Jahrestagung des AGA Unternehmensverbands am Dienstagabend, ohne ein fundiertes wissenschaftliches Wissen über die neuen Corona-Mutationen könne es kaum Lockerungen des Lockdowns geben. "Wir werden keine nennenswerten Lockerungen so lange beschließen können, bis wir eine fundierte Einschätzung haben, in welcher Geschwindigkeit sich die Virus-Mutationen in Deutschland verbreiten und welchen Beitrag sie dann leisten für das Infektionsgeschehen", betonte Tschentscher. Erst danach könne über Lockerungsschritte, Öffnungskonzepte oder Perspektivpläne entschieden werden.

Tschentscher will Öffnungskonzepte nur vorbereiten

Der Regierungschef warnte: "Wir müssen in dieser Lage noch einige Wochen die Disziplin und die Nerven behalten, nicht zu früh aus den Maßnahmen auszusteigen und dann einen Rückfall zu erleiden." Wer jetzt lockere, der riskiere eine dritte Corona-Welle, so Tschentscher. Und diese dritte Welle könnte alle Probleme noch einmal größer machen. Bis die Erkenntnisse über die Mutationen vorlägen, könnten Öffnungskonzepte nur erörternd vorbereitet werden. Es dürften keine falschen Erwartungen geweckt werden.

Mit Blick auf das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder am Mittwoch sagte er: "Deswegen erwarte ich (...) noch keinen Terminplan, sondern nur eine Vereinbarung, dass wir - sobald wir die wissenschaftliche Klarheit über die Bedeutung der Virus-Mutationen in Deutschland haben - dann an den richtigen Stellen die Öffnungskonzepte (...) umsetzen."

"Keine Lockerungen in Aussicht"

Bereits bei der Landespressekonferenz am Dienstagmittag hatte Senatssprecher Marcel Schweitzer gesagt: "Die Inzidenz sinkt viel zu langsam, der R-Wert ist zu hoch und das Risiko einer stärkeren Ausbreitung der Virus-Mutationen bleibt bestehen." Vor diesem Hintergrund bleibe der Senat auch bei seiner Haltung. "Lockerungen können wir derzeit nicht in Aussicht stellen", so Schweitzer.

Rabe: Schulen wohl bis Märzferien in jetzigem Modus

Die strenge Haltung des Hamburger Senats betrifft auch die Schulen. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte, er gehe davon aus, "dass wir in dem jetzigen Modus (...) bis zu den Märzferien bleiben werden - sofern die Ministerpräsidentenkonferenz nicht etwas ganz Ungewöhnliches beschließen wird". Hamburg hat als einziges Bundesland ab Anfang März zwei Wochen Ferien. "Hier eine Woche vor den Ferien noch einmal das gesamte Schulsystem auf neue Beine zu stellen, ist für alle Beteiligten nur auf dem Papier eine vernünftige Lösung", sagte Rabe.

Lockdown wird wahrscheinlich verlängert

Am Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Der derzeitige harte Corona-Lockdown ist vorerst bis zum 14. Februar befristet. Medienberichten zufolge sind sich Bund und Länder weitgehend einig darüber, den Lockdown bis Ende Februar zu verlängern.

Zahl der Neuinfektionen sinkt

Seit fast einem Monat sinkt der sogenannte Inzidenzwert in Hamburg. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen lag am Dienstag in der Hansestadt bei 67,6. Doch nach Auffassung des Senats sinken die Zahlen zu langsam.

Verschärfte Quarantäne-Regeln

Und auch eine gute Nachricht ändert nichts am Kurs des Senats: Die Gesundheitsämter in Hamburg können längst wieder alle Kontakte von Infizierten nachverfolgen. Denn ein anderes Problem bleibt bestehen. In vielen Fällen bleibt unklar, wo sich die Menschen angesteckt haben. Auch deshalb hat der Senat eine Corona-Regel sogar noch einmal verschärft: Ab sofort gilt grundsätzlich immer eine 14-tägige Quarantäne - die Gesundheitsämter können sie nicht mehr auf 10 Tage verkürzen. Und auch ein negatives Testergebnis ändere daran nichts mehr, teilte die Sozialbehörde mit.

