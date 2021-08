Corona: Hamburg führt "2G-Regelung" ab Sonnabend ein Stand: 24.08.2021 13:56 Uhr Der Hamburger Senat hat die Einführung einer "2G-Regelung" beschlossen. Publikumseinrichtungen wie Restaurants oder Theater erhalten ab Sonnabend die Möglichkeit, Angebote ausschließlich für Geimpfte und Genesene anzubieten.

Im Gegenzug entfallen dann dort Beschränkungen in Bezug auf Abstandsvorgaben, Testpflicht, Tanzverbot sowie Vorgaben zu Sitzplätzen und Tischanordnung, wie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag auf der Landespressekonferenz erläuterte. Die Option richtet sich demnach unter anderem an Theater, Kinos, Musikklubs, Messebetreiber, Restaurants, Hotels, Schwimmbäder, und Fitnessstudios.

Ausnahmen nur für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren können laut Tschentscher zunächst unabhängig von ihrem Impfstatus an solchen "2G-Angeboten" teilnehmen. Diese Ausnahme gelte aber nur sechs Wochen lang, weil dann auch alle Jüngeren die Chance zur Impfung gehabt hätten. Keine Ausnahmen gibt es für erwachsene Menschen, die sich wegen einer Vorerkrankung oder etwa einer Schwangerschaft nicht impfen lassen.

Betreiber müssen 2G-Option anmelden

Die neuen Corona-Regeln treten ab Sonnabend in Kraft, Veranstalter und Gastronomiebetreibende müssen sich online anmelden, wenn sie das 2G-Optionsmodell nutzen wollen. Und sie müssen dann kontrollieren, ob Gäste einen Impf- oder Genesenen-Nachweis plus Ausweis mit sich führen. Verstoßen sie gegen die Bestimmungen, drohen Bußgelder im Rahmen von 1.000 Euro bis zu 20.000 Euro.

Ab Sonnabend in Geschäften Kontaktangaben nicht mehr nötig

Erleichterungen gibt es dann auch im Einzelhandel: Ebenfalls ab Sonnabend fällt in allen Hamburger Geschäften die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung mit Luca-App oder Namenszettel weg.

