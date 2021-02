Corona: Hamburg ändert Regeln fürs Abitur Stand: 05.02.2021 13:21 Uhr Weil Schülerinenn und Schüler im letzten Halbjahr kaum Präsenzunterricht hatten, soll es für sie Erleichterungen beim Abitur geben. In Hamburg soll es mehr Prüfungszeit und Hinweise für eine gezieltere Vorbereitung geben.

Hamburgs Schülerinnen und Schüler, die dieses Jahr ihren Abschluss machen sollen, stehen vor einer schwierigen Situation: Sie hatten fast ein halbes Jahr kaum Präsenzunterricht. Deshalb soll es jetzt Erleichterungen auch beim Abitur geben. Für den Mittleren und den Allgemeinen Schulabschluss waren Erleichterungen schon zuvor beschlossen worden.

Mehr Zeit in den Abitur-Prüfungen

Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellte am Freitag die geplanten Änderungen beim Abitur vor: Konkret ist geplant, dass dieses Jahr für das schriftliche Abitur 30 Minuten mehr Zeit zur Verfügung steht. Damit soll ausgeglichen werden, dass den Schülerinnen und Schüler gemeinsame Übungszeit fehlte. "Dadurch verlängern sich die Prüfungen auf viereinhalb bis sechs Stunden", sagte Rabe. "Das entkrampft die Lage sehr."

Mehr Informationen zu den Inhalten

Damit sich die Prüflinge besser vorbereiten können, sollen "die Lehrerinnen und Lehrer vorher präziser darüber informieren, welche Themen denn überhaupt drankommen." Die Aufgaben selbst blieben allerdings streng geheim. Noch am Freitag würden Schreiben an die Fachlehrkräfte verschickt, sagte der Schulsenator.

Mehr Auswahl für Matheprüfungen

In den Mathematikaufgaben werde es eine Auswahlmöglichkeit geben - "erstmals in Hamburg". Die jeweilige Lehrkraft kann Aufgaben danach auswählen, wo die Vorbereitungen am besten gelaufen sind. Konkret kann sie aus den drei Komplexen "Lineare Algebra / Analytische Geometrie", "Stochastik" und "Analysis" zwei Komplexe für die schriftliche Prüfung auswählen.

Prüfungen eine Woche später

Um den Schülerinnen und Schülern mehr Vorbereitungszeit zu ermöglichen, werden die schriftlichen Prüfungen um eine Woche nach hinten verschoben. Sie sollen ab dem 23. April beginnen. Wegen der früh beginnenden Sommerferien und der Maiferien in Hamburg sei eine weitere Verschiebung nach hinten nicht möglich gewesen, sagte Rabe.

Lehrer sollen Rücksicht nehmen

Die Lehrkräfte sollen bei den Korrekturen Rücksicht darauf nehmen, wenn es infolge der Corona-Pandemie besondere Situationen im Unterricht gab, etwa Unterbrechungen aufgrund von Präventionsmaßnahmen, Infektionen oder Quarantänemaßnahmen. Das sei dann bei der Korrektur der schriftlichen Prüfungen dort zu berücksichtigen, wo es entsprechende Spielräume in der Bewertung gibt.

Weniger schriftliche Prüfungen

Die Zahl der schriftlichen Klausuren wird im letzten Semester der Oberstufe eingeschränkt. Es soll dann nur jeweils eine Klausur in den Prüfungsfächern geben. "Bei den anderen Fächern darf diese Klausur komplett entfallen - es sei denn, die Schülerinnen und Schüler bestehen darauf", sagte Rabe. Schülerinnen und Schülern können jedoch auf Wunsch einen selbstgewählten gleichwertigen Leistungsnachweis erbringen oder an einer von der Lehrkraft optional gestellten Klausur teilnehmen.

Vorbereitung auch in den Schulen

Noch im Februar werden die Schulen gebeten, ihre Prüfungskandidaten und -Kandidatinnen einzuladen, um gezielte Prüfungsvorbereitungen in kleinen Gruppen anzubieten.

