AOK fordert schnelles Impfen gegen Corona in armen Stadtteilen Stand: 29.04.2021 06:12 Uhr Schneller impfen in ärmeren Gebieten - das fordert jetzt auch die AOK Rheinland/Hamburg. Damit mischt sich erstmals eine Krankenkasse in die Debatte um die Priorisierung ein. Die AOK beruft sich auf eine eigene Studie.

Die Krankenkasse hat Daten ihrer Versicherten gemeinsam mit der Universitätsklink Düsseldorf ausgewertet und große Unterschiede festgestellt. Demnach müssen Menschen, die Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld beziehen, deutlich häufiger mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden.

Erhöhtes Risiko bei ärmeren Menschen

Der Analyse zufolge ist das Risiko für einen so schweren Verlauf bei Empfängern von Hartz IV um 84 Prozent erhöht. Hier müsse die Politik gegensteuern, heißt es von der AOK. Und dafür sorgen, dass Menschen, die etwa in beengten Wohnverhältnissen leben, schnellstmöglich durch flächendeckende Impfungen geschützt werden.

Forderung: Soziale Faktoren berücksichtigen

Die Forderung, nicht nur medizinische, sondern auch soziale Faktoren bei der Impfkampagne zu bedenken, gibt es auch von Sozialverbänden und etwa von der Hamburger Linken. Die Partei will eine Impfoffensive für Stadtteile mit besonders hoher Inzidenz.

AUDIO: AOK für schnelles Impfen in armen Stadtteilen (1 Min) AOK für schnelles Impfen in armen Stadtteilen (1 Min)

Große Unterschiede in den Stadtteilen

Eine Auswertung des NDR hatte gezeigt, dass die Inzidenz in ärmeren Stadtteilen meist deutlich höher liegt als in wohlhabenderen Gegenden. Oft ist in den besonders betroffenen Gebieten auch der Zugang zu medizinischer Versorgung deutlich schlechter.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 29.04.2021 | 06:00 Uhr