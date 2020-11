251 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet Stand: 02.11.2020 12:01 Uhr Die gemeldeten Corona-Neuinfektionen sind in Hamburg leicht rückläufig. Am Montag wurden in der Hansestadt 251 neue Fälle registriert, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte - das waren 32 weniger als am Sonntag gemeldet. Am Sonntag und Montag werden allerdings häufig niedrigere Zahlen registriert als an den anderen Wochentagen.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Behörden 14.286 Menschen in Hamburg mit dem Coronavirus infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können inzwischen etwa 9.200 davon als genesen angesehen werden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche liegt in Hamburg jetzt bei 128,2.

Sperrstunden-Effekt würde sich später zeigen

Ob die Hamburger Sperrstunde, die bereits seit mehr als zwei Wochen in Kraft ist, bereits einen Effekt hat, wird sich im Laufe dieser Woche zeigen, heißt es aus der Gesundheitsbehörde. Wie sich die seit Montag geltenden Verschärfungen, also geschlossene Gastronomie- und Kultureinrichtungen und massive Kontaktbeschränkungen, auswirken, lässt sich dann voraussichtlich in zwei Wochen sagen.

Gegen neuen Corona-Einschränkungen hat bereits ein Fitness-Studio-Betreiber einen Eilantrag beim Hamburger Verwaltungsgericht eingereicht. Außerdem stehen noch Verhandlungen vor dem Oberverwaltungsgericht gegen die Sperrstunde und das Beherbergungsverbot an. Das Gericht muss jetzt aber erst entscheiden, ob diese Anträge jetzt überhaupt noch gelten. Insgesamt müssen sich die Hamburger Verwaltungsgerichte derzeit mit 35 Verfahren zu den Corona-Regeln befassen.

163 Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

In Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben von Freitag 163 Corona-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt. Auf Intensivstationen liegen demnach 40 Menschen, von denen 34 aus Hamburg kommen. Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 241 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Diese Zahl ist seit dem 2. Oktober unverändert.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

