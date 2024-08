Stand: 04.08.2024 14:28 Uhr Wieder mehr Corona-Fälle in Hamburg

Es gibt wieder mehr Covid-Fälle in Hamburg. In der dritten Juliwoche wurden laut Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt 224 Infektionen gezählt. In der zweiten Juliwoche waren es über 200 Corona-Fälle. Laut Gesundheitsbehörde sind die Zahlen allerdings wenig aussagekräftig, da nur noch in Arztpraxen getestet wird. Aussagekräftiger sind die Abwasseruntersuchungen. Die sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts unverändert.

