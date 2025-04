Trick-Dieb in Hamburg gefasst: Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft Stand: 02.04.2025 14:43 Uhr Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Trick-Dieb festgenommen. Er soll sich durch eine erfundene Geschichte Zugang zu mehreren Häusern verschafft haben.

Der 39-Jährige klingelte an den Haustüren von meist älteren Menschen, in Eidelstedt und Stellingen. Er behauptete, die Drohne seines Sohnes sei über dem Haus abgestürzt. Seine Opfer ließen ihn daraufhin gutgläubig hinein und wurden bestohlen.

Tatverdächtiger nahm Bargeld mit

Laut Polizei ging der Mann geschickt vor, lenkte von sich ab und griff dann zu. Dabei hatte er es auf Bargeld abgesehen. Die Bestohlenen bemerkten den Verlust erst später und meldeten sich dann bei der Polizei. Expertinnen und Experten vom Landeskriminalamt konnten recht schnell einen Tatverdächtigen ermitteln und beschatteten ihn.

39-Jährer kommt in Untersuchungshaft

Dienstag ging er in Elmshorn und Kummerfeld nach demselben Schema vor. In die Häuser kam er damit nicht. Daraufhin machte er sich an Kupferdachrinnen zu schaffen, baute sie ab und nahm sie mit. Die Polizeikräfte erwischten ihn auf frischer Tat und nahmen ihn fest. Jetzt sitzt der 39-Jährige im Untersuchungsgefängnis.

