Handyverbot an Schulen? Hamburg plant kein Gesetz, aber Empfehlungen

Stand: 02.04.2025 06:57 Uhr

Bundesweit wird über Verbote von Handys an Schulen diskutiert. In Hessen sollen Kinder und Jugendliche ihre Smartphones an Schulen bald nicht mehr privat nutzen können. Hamburg plant kein gesetzliches Handy-Verbot - es soll aber Empfehlungen geben.