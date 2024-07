Wie der Flughafen Hamburg den Urlauberansturm bewältigen will Stand: 16.07.2024 09:44 Uhr Verspätungen, Stornierungen, Probleme mit dem Gepäck. Das alles kann zum Start einer Flugreise passieren. Wie ist die Lage dieses Jahr am Hamburger Flughafen in der Reisesaison während der Sommerferien? .

Mehr als eine Million Menschen fliegen in den kommenden drei Wochen vom Hamburger Flughafen ab oder kommen dort an: In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg beginnen die Sommerferien, in Niedersachsen gehen sie schon wieder zu Ende. Mehr als eine Million Urlauber… vergangenes Jahr waren es deutlich weniger, und es gab trotzdem erhebliches Chaos. Wie also wird es diesmal werden?

von Jörg Pfuhl

Der Flughafen erwartet den „stärksten Sommer seit Corona“, und dieser Freitag werde einer der heftigsten Tage des Jahres, sagt die neue Geschäftsführerin Berit Schmitz. Aber die Zeiten, wo Passagiere vier Stunden vorher kommen sollten, die seien vorbei:

O-Ton Berit Schmitz: Wir haben uns gut vorbereitet, gemeinsam mit der Bundespolizei, aber auch mit den Abfertigern, und wir blicken optimistisch in die nächsten Wochen – das Gute ist ja: Wir können auch schon auf zwei erfolgreiche Monate zurückblicken.

Schon bei der Ankunft am Flughafen soll es fixer gehen. Die meisten Airlines bieten jetzt an, den Koffer selbst einzuchecken, am Automaten: Bordkarte dranhalten, dann kommt der Klebestreifen raus. Dieses bagagge tag an den Koffer kleben und zum nächsten Automaten gehen. Dort hängt wie im Supermarkt ein Handscanner, der den Code einliest. Diese Aufteilung auf zwei Automaten entzerrt die ganze Prozedur:

O-Ton Schmitz: …d.h. wenn heute ein Passagier hinter einem anderen Passagier wartet, der Schwierigkeiten hat, sein baggage tag auszudrucken, dann kann er überholen, an einem anderen Tagomaten sein baggage tag ausdrucken und dann zu der drop-off-Stelle des Koffers gehen.

Kaum 20 Sekunden fürs ganze Procedere, verspricht der Flughafen, und damit viel schneller als bisher. Danach kommt die Sicherheitskontrolle. Damit sich dort keine endlosen Schlangen mehr bilden, haben Polizei und Dienstleister ihr Personal um rund 10 % aufgestockt, sagt Michael Schuol, Präsident der Bundespolizeidirektion:

O-Ton Michael Schuol: …so dass wir uns da sehr gut aufgestellt fühlen, dass es nicht wieder zu diesen Situationen wie im letzten Jahr kommt, dass möglicherweise Flüge verpasst werden und ähnliches.

Nicht nur an Leuten, auch an Technik wurde aufgerüstet. Über insgesamt 18 Kontrollspuren verfügt der Flughafen – an zumindest jeder dritten wird das Handgepäck jetzt per CT-Scanner kontrolliert – der liefert deutlich präzisere Bilder:

O-Ton Schuol: Da haben wir festgestellt, dass wir deutlich schneller werden. Das liegt ganz einfach daran, dass wir hier alles erkennen können, was sich in dem Gepäck befindet, also entsprechend keine Nachkontrollen mehr durchführen müssen – dementsprechend können wir natürlich in einer gewissen Zeit deutlich mehr Passagiere kontrollieren.

Allerdings rennen die Kontrolleure gegen die Preispolitik der Airlines an: Seit Fluggesellschaften für jeden Koffer Geld verlangen, stopfen Passagiere immer mehr ins Handgepäck – dessen Kontrolle frisst die meiste Zeit:

O-Ton Schuol: …insbesondere von Tüten, wo sich Flüssigkeiten, Nahrungsmittel und Ähnliches drin befinden, die dann Nachkontrollen produzieren – also, meine Bitte geht immer an die Airlines, aber auch an die Reisenden, sich entsprechend wirklich zu überlegen, wie viel Handgepäck mitgenommen werden MUSSS – in der Regel reicht ja auch 1 Handgepäckstück aus.

Wer an der Sicherheitskontrolle gar nicht warten will, bucht sich auf der Website des Flughafens zwei, drei Tage vorher seine ganz persönliche Viertelstunde, kostenlos:

O-Ton Schmitz: Ich empfehl‘ eigentlich jedem Reisenden: Buchen Sie sich einen Slot & Fly, und dann können Sie sich eigentlich sicher sein: Wenn Sie zu der Zeit hier ankommen, dann sind Sie in einer Viertelstunde durch die Sicherheitskontrolle durch…

Für Busfahrten und Gepäckhandling hat der Flughafen rund 100 Leute aus der Türkei und dem Balkan rekrutiert, außerdem mehr kostenlose Wasserspender aufgestellt und sogar Massagesessel. Verschwunden ist dafür der raue Ton, der vergangenes Jahr noch herrschte zwischen Flughafen und Bundespolizei:

O-Ton Schuol: Wir haben Daten ausgetauscht, wir haben von der Passagiersteuerung über den Personaleinsatz deutlich zugelegt – insofern fühlen wir uns insgesamt gut gewappnet für den Sommerreiseverkehr.

Keinen Einfluss allerdings hat Hamburg darauf, dass 60 % aller Flugzeuge verspätet landen

Die Daten hinter der Grafik Was ist eine Verspätung? Flüge gelten laut internationaler Definition als verspätet, wenn sie mehr als 15 Minuten zu spät die Parkposition verlassen. Für die Berechnung der angezeigten Durchschnitts-Verspätungsminuten ist aber die auf dem Ticket angegebene Abflugzeit entscheidend.

