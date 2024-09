Stand: 21.09.2024 08:58 Uhr Weiterhin hohe Flüchtlingszahlen in Hamburg

Derzeit kommen täglich 30 bis 50 Geflüchtete in Hamburg an. Im Juli waren es insgesamt rund 1.400 Schutzsuchende - gut 300 weniger, als noch im Juli des vergangenen Jahres. Den erwarteten Anstieg habe es im Sommer nicht gegeben, weil die Maßnahmen des Bundes zur Steuerung der Migration greifen würden, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde der Nachrichtenagentur dpa. Bei der Unterbringung der Menschen stoße Hamburg aber weiterhin an seine Grenzen. Derzeit seien 97 Prozent der Plätze ausgelastet.

