Stand: 24.03.2019 13:17 Uhr

Weinberg soll CDU-Spitzenkandidat werden

Die Führung der Hamburger will mit Marcus Weinberg als Bürgermeisterkandidat in die Bürgerschaftswahl im Februar des kommenden Jahres ziehen. Sie hätten den Altonaer Bundestagsabgeordneten dem Landesvorstand vorgeschlagen, sagten der Landesvorsitzende Roland Heintze und Fraktionschef André Trepoll am Sonntag. Dieser habe den Vorschlag einstimmig bestätigt. Damit ist die monatelange Spitzenkandidatensuche der CDU beendet. Ein Parteitag muss der Nominierung Weinbergs aber noch zustimmen.

Weinberg: "Ich will Brücken bauen"

Er sei überzeugt, dass Weinberg der Richtige sei, "die Stadt aus ihrem politischen Stillstand herauszuführen", sagte Heintze. Trepoll bezeichnete das Rennen als offen. Hamburg brauche eine "politische Kraft, die Wirtschaft und Finanzen versteht und Arbeitsplätze schafft". Weinberg versprach: "Ich will Brücken bauen über alle politischen und gesellschaftlichen Gräben hinweg."

Neue Machtoptionen

Weinberg könnte der CDU eine Machtoption geben, denn als Vertreter des liberalen Flügels steht er möglicherweise für eine Jamaika-Koalition oder eine Große Koalition zur Verfügung. Bei der vergangenen Bürgerschaftswahl kam die Hamburger CDU auf lediglich 15,9 Prozent der Wählerstimmen.

Lange Suche nach Özkan-Absage

Die Suche nach einem oder einer CDU-Kandidatin beschäftigte Heintze und Trepoll bereits seit Monaten. Die im August vergangenen Jahres präsentierte Wunschkandidatin, die frühere niedersächsische Sozialministerin Aygül Özkan, hatte im Oktober krankheitsbeding abgesagt.

Wird Weinberg Spitzenkandidat der Hamburger CDU? Hamburg Journal - 20.02.2019 19:30 Uhr Ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl hat die CDU nach der Absage von Aygül Özkan noch keinen Spitzenkandidaten. Nun ist der Altonaer Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg im Gespräch.







5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Marcus Weinberg ist heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens zu Gast.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.03.2019 | 14:00 Uhr