Stand: 28.01.2025 08:44 Uhr Warnstreik bei der Post - auch Hamburg betroffen

Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich darauf einstellen, Briefe und Pakete in den kommenden Tagen etwas später zu bekommen. Bei der Post gibt es einen eintägigen Warnstreik - davon ist auch der Zustellbereich in Hamburg betroffen. Die Gewerkschaft ver.di will damit in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ver.di fordert für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.01.2025 | 08:30 Uhr