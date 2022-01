Vorerst keine neuen Termine im Hamburger Kinderimpfzentrum Stand: 03.01.2022 16:18 Uhr Die Stadt Hamburg weiß noch nicht, wie viel Corona-Impfstoff für Kinder in den kommenden Wochen geliefert wird. Vorerst gibt es deshalb keine neuen Termine im Kinderimpfzentrum in der Neustadt.

Schon vor dem Jahreswechsel waren alle Termine bis Mitte Januar ausgebucht - sowohl für das Kinderimpfzentrum als auch für die Impfstellen in den Kinderkrankenhäusern. Wer Glück hat, könnte aber noch einen Termin in einer Arzt-Praxis bekommen. Von den rund 110.000 Kindern in Hamburg haben bisher rund 10.000 mindestens eine Impfung bekommen - also weniger als zehn Prozent.

Kinderimpfzentrum arbeitet seit Mitte Dezember

Das Kinderimpfzentrum hatte Mitte Dezember seinen Betrieb aufgenommen. Es ist in einer Betriebssporthalle in der Nähe des Baumwalls in der Pasmannstraße untergebracht. Eltern können dort ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. An fünf Tagen in der Woche ist das dort möglich - immer Dienstag bis Donnerstag sowie Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Durchgeführt werden die Impfungen überwiegend von Kinderärzten und Kinderärztinnen.

Impfangebot steht allen Kindern offen

Grundsätzlich können Termine online unter www.hamburg-impft.de vereinbart werden. Die Nachfrage war aber schon zu Beginn sehr groß. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, vor allem Kinder mit Vorerkrankungen impfen zu lassen. Das Impfangebot in der Neustadt steht aber allen Kindern offen - eine ausführliche Beratung gehört immer dazu.

Weitere Corona-Impfstellen für Kinder

Weitere Impfstellen für die Fünf- bis Elfjährigen gibt es im Kinder-UKE und in der Kinder-Medizin der Asklepios Klinik Heidberg. Ein Besuch im Impfzentrum gilt übrigens als Arztbesuch - nach Auskunft der Schulbehörde können Eltern ihre Kinder also entschuldigen, wenn die Impfung während der Schulzeit stattfindet.

