Stand: 25.06.2024 10:57 Uhr Viele Alleinerziehende auch in Hamburg von Armut betroffen

Alleinerziehende sind offenbar nach wie vor am stärksten von Armut betroffen. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Unter den rund 1,7 Millionen Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern in Deutschland waren im vergangenen Jahr 41 Prozent einkommensarm. Hamburg liegt mit 42 Prozent etwas über dem Bundesdurchschnitt. In der Hansestadt leben mit knapp 26 Prozent besonders viele Alleinerziehende, nur in Berlin sind es noch mehr.

