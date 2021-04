Versicherungsgruppe HanseMerkur: Gute Geschäfte trotz Corona Stand: 20.04.2021 16:54 Uhr Die Hamburger HanseMerkur-Versicherungsgruppe hat im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie das beste Ergebnis ihrer Geschichte verzeichnet. Der Bruttoüberschuss betrage 414 Millionen Euro, sagte Vorstandschef Eberhard Sautter am Dienstag.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben inzwischen 11,3 Millionen Kunden - eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Ob Kranken-, Pflege- oder Lebensversicherung: Fast überall konnte die HanseMerkur im vergangenen Jahr kräftig zulegen, zumeist mehr als die Konkurrenz. Knapp 2,6 Milliarden Euro an Beiträgen kassierte der Konzern 2020, das ist ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Minus bei Reiseversicherungen

Spuren hat die Corona-Pandemie aber bei den Reiseversicherungen hinterlassen: Um ein Drittel ist der Umsatz in diesem Bereich im vergangenen Jahr eingebrochen, in den ersten Monaten des laufenden Jahres sogar noch stärker. Damit stehe man aber im Vergleich mit der Reisebranche insgesamt noch relativ gut da, hieß es bei der Vorstellung der Bilanz am Dienstag. Bei den großen Touristikunternehmen seien die Umsätze um bis zu 90 Prozent zurückgegangen.

Versichern lassen kann man das Risiko, dass man eine Reise abbricht, weil man in Quarantäne muss. Nicht aber, wenn aufgrund von neuen Reisebeschränkungen ein Urlaub abgebrochen werden muss. Bei der HanseMerkur ist der überwiegende Teil der knapp 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit dem vergangenen Jahr im Homeoffice.

