Vermisster Jugendlicher: Suche in der Elbe erfolglos Stand: 10.07.2023 19:52 Uhr Die Suche nach dem vermissten Jugendlichen, der vermutlich in der Elbe ertrunken ist, ist auch am Montag erfolglos geblieben.

Der 16-Jährige war am Sonntagnachmittag in der Nähe des Falkensteiner Ufers in der Elbe schwimmen gegangen. Kurz vor 16 Uhr beobachteten mehrere Menschen, wie der Jugendliche unterging. Rettungskräfte waren schnell vor Ort, doch von dem Jugendlichen fehlte jede Spur.

Großaufgebot suchte Vermissten

Feuerwehr, DLRG und Polizei suchten mit zahlreichen Booten nach dem Vermissten. Taucherinnen und Taucher sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg - gegen 19 Uhr wurde sie am Sonntagabend abgebrochen, sie sollte am Montag durch die Wasserschutzpolizei fortgesetzt werden.

AUDIO: Jugendlicher offenbar in der Elbe ertrunken (1 Min) Jugendlicher offenbar in der Elbe ertrunken (1 Min)

Der 16-Jährige war nach Angaben der Polizei mit einem Freund am Elbstrand gewesen. Dieser sei von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.

Behörde: Baden in der Elbe gefährlich

Wer bei hochsommerlichen Temperaturen in Hamburg nach Abkühlung suche, sollte die Elbe besser meiden, warnt die Hamburger Umweltbehörde auf ihrer Internetseite. Das Baden sei dort sehr gefährlich.

