Badeunfall in Hamburg: Mann im Eichbaumsee ertrunken Stand: 18.06.2023 20:41 Uhr Im Hamburger Eichbaumsee ist es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Zwei Männer gerieten beim Schwimmen in dem See in Not. Einer von ihnen kam ums Leben.

Die Feuerwehr wurde gegen 16.50 Uhr alarmiert. Während ein Schwimmer von anderen Badegästen gerettet werden konnte, fehlte von der zweiten Person jede Spur. Rund 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und DLRG suchten in dem See in Allermöhe unter anderem mithilfe von Booten und einer Drohne nach dem Vermissten.

Vermisster nach rund eineinhalb Stunden gefunden

Nach etwa eineinhalb Stunden fanden Taucher den Mann. Sie konnten ihn nur noch tot aus dem Wasser bergen. Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute Freunde des Verstorbenen sowie weitere Augenzeuginnen und -zeugen.

Bereits mehrere tödliche Badeunfälle in Hamburg

Seit Dienstag war der Eichbaumsee eigentlich für Schwimmerinnen und Schwimmer gesperrt, nachdem im Wasser giftige Blaualgen festgestellt wurden. In den vergangenen Tagen ist es in Hamburg zu mehreren tödlichen Badeunfällen gekommen. Vor einer Woche ertrank ein 35-Jähriger im See Hinterm Horn, vor etwa zwei Wochen kam ein 39-Jähriger beim Baden in der Elbe ums Leben.

