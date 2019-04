Stand: 10.04.2019 06:10 Uhr

Verkehr rollt unter A7-Deckel in Stellingen

Nächster Meilenstein bei der Überdeckelung der Autobahn 7 in Hamburg: Der zweite Hamburger Lärmschutztunnel in Stellingen ist nach rund zweijähriger Bauzeit in vollem Betrieb. Seit Dezember wurden bereits Autofahrer von der Auffahrt Stellingen in Richtung Norden durch die knapp 900 Meter lange Tunnelröhre geleitet. In der Nacht zu Mittwoch ist nun der gesamte dreispurige Autobahnverkehr Richtung Norden unter dem Deckel verschwunden. Um die Fahrbahnen zu verlegen, war die A7 am Dienstagabend Richtung Norden zwischen Volkspark und Schnelsen gesperrt worden. Seit 5 Uhr fahren alle Autofahrer in Richtung Flensburg/Kiel durch den Stellinger Tunnel.

Nächtliche Sperrungen

In den vier kommenden Nächten gibt es dann jeweils ab 20 Uhr Vollsperrungen in Richtung Hannover/Bremen. Die Umleitung erfolgt von der Anschlussstelle Eidelstedt über die B4 (Holsteiner Chaussee und Kieler Straße) zur Anschlussstelle Stellingen.

Ab Sonntag wird's leise

Ab Sonntag rollt dann auch der Verkehr in Richtung Süden durch den Tunnel. Damit werden bis zur Fertigstellung einer zweiten Röhre alle sechs Fahrspuren durch die erste Tunnelhälfte geführt. Für die Anwohner der A7 in Stellingen werde sich bereits ab Sonntag ein deutliches Plus an Lärmschutz ergeben, erklärte die Verkehrsbehörde. Wenn die zweite Tunnelröhre 2020 fertig ist, nimmt jede Röhre vier Spuren auf - und die Fahrtrichtungen werden getrennt.

Auffahrt Hamburg-Stellingen wird Richtung Süden gesperrt

Die Autobahnauffahrt Hamburg-Stellingen wird Richtung Hannover derweil vom Abend des 13. April bis zum August voll gesperrt. An der Auffahrtsrampe wird der alte Lärmschutz abgebrochen und ein neuer, verbesserter Lärmschutz soll errichtet werden. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die Kieler Straße, den Holstenkamp und die Schnackenburgallee bis zur Anschlussstelle Hamburg-Volkspark.

Weiter nördlich in Hamburg-Schnelsen ist bereits seit Juni vergangenen Jahres ein 550 Meter langer Lärmschutzdeckel in Betrieb. Dort steht auch schon die zweite Röhre im Rohbau. Ein dritter, gut zwei Kilometer langer Tunnel soll bis 2025 in Altona entstehen.

