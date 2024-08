Stand: 15.08.2024 18:19 Uhr Unfall in Bahrenfeld: Zwei Autos frontal zusammengestoßen

Auf der Schnackenburgallee in Hamburg-Bahrenfeld sind am Donnerstagmittag zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt, darunter ein zweijähriges Kind. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Porsche gegen 11.35 Uhr in den Gegenverkehr der vielbefahrenen Ausfallstraße geraten. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Mercedes. Das Kleinkind und die Porsche-Fahrerin kamen ins Krankenhaus. Es gab längere Staus.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.08.2024 | 18:00 Uhr